20ª edição do TeNpo começa nesta terça-feira

Uma das novidades neste ano do TeNpo é o projeto Cine Goiás Itinerante com sessões em palcos de vários bairros (Foto: Secult Goiás)

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e apoio do Goiás Social, leva à cidade de Porangatu, na região Norte do estado, a 20ª edição da Mostra de Teatro Nacional de Porangatu (TeNpo 2025).

O festival começa nesta terça-feira (22/04) e segue até sábado (26/04). A novidade deste ano é o Cine Goiás Itinerante, com apresentações descentralizadas.

A programação gratuita é composta por quinze sessões de espetáculos teatrais e circenses, e sete oficinas. Também é inédito nesta edição, o projeto Secult Goiás Itinerante, com o Encontro de Gestores Culturais, no dia 23 de abril, às 15h, no Museu Ângelo Rosa de Moura, no Centro Histórico de Porangatu.

A iniciativa que visa proporcionar aos produtores culturais do município uma atividade formativa e a oportunidade de esclarecer dúvidas dos artistas e trabalhadores da cultura que desejam pleitear recursos dos editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

Para a secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes, a Mostra de Teatro no Norte do estado reforça o compromisso do Governo de Goiás com a descentralização e democratização da cultura.

“Ao levar gratuitamente teatro, circo e cinema a diversos bairros de Porangatu, valorizamos as múltiplas linguagens artísticas, promovemos o acesso à arte e fortalecemos a identidade e o protagonismo das comunidades locais. Esse é o principal legado do TeNpo nesses 20 anos de edições”, destaca a titular da pasta.

O TeNpo conta com a correalização da Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (RTVE). O evento tem ainda a parceria da Secretaria de Estado da Retomada, Prefeitura de Porangatu, Sesc Goiás e do Corpo de Bombeiros.

Teatro

A abertura oficial ocorrerá às 19h30, do dia 22/04, com o espetáculo “NIQ – Por estradas mundo afora”, dirigida e interpretada por Júlio Vann (GO). A classificação é livre.

Na quarta-feira (23/04), sobe ao palco a companhia de teatro Boca do Lixo (Anápolis); na quinta-feira (24/04), é a vez do Teatro da Escuta (Goiânia), Kuase Normais (Porangatu) e Sem Nome Cia de Teatro (Goiânia).

Na sexta-feira (25/04), a trupe do Nu Escuro (Goiânia) é a grande atração. Fecha a programação teatral, no sábado (26/04), o espetáculo “Vozes da Floresta – Chico Mendes Vive” (São Paulo), com direção, concepção e atuação de Lucélia Santos – um oferecimento do Sesc Goiás.

Todas as peças serão apresentadas no Teatro do Centro Cultural de Porangatu, localizado na Praça Ângelo Rosa de Moura, no Centro.

Circo

A partir do dia 23/04, às 17h30, a programação contará, ainda, com sessões diárias do Circo Laheto (Goiânia), com o espetáculo “Entre o Real e o Imaginário”, com direção geral de Maneco Manacá e artística de Danilo Lúcio.

A tenda estará montada no campo ao lado da Escola Municipal Jesuíno Gonçalves dos Reis, na Av. Brasil, na Vila Record. Já as sessões de circo itinerante ficarão a cargo da Cia Pé de Cana (São Paulo), que apresentará a performance “Palhaças Sim, Sinhô”, dirigida por Katina Sousa.

No dia 23/04, o grupo estará no Povoado de Linda Vista; no dia 24/04, no Setor Nossa Senhora da Piedade; na sexta-feira (25/04), no Setor Jardim Brasília; e no sábado (26/04), na Praça do Setor Sete Ranchos. Todas as apresentações terão início às 16h, com exceção da última, marcada para às 16h30.

Durante a mostra, o Cine Goiás Itinerante terá sessões gratuitas de cinema, além de uma oficina de Stop Motion (Foto: Secult-GO)

Cinema

O Cine Goiás Itinerante terá sessões gratuitas de cinema, além de uma oficina de Stop Motion. O projeto irá percorrer as escolas municipais Luiz Alves Pereira, no setor Vila Operária; Linda Vista, no povoado de Linda Vista; e Maria José Gonçalves, no setor Bela Vista. As sessões são livres.

O projeto tem como objetivo levar entretenimento e cultura por meio do cinema a todas as regiões do estado, gratuitamente. Um dos principais pilares do projeto é a exibição de filmes que participaram do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica).

As sessões de cinema no TeNpo 2025 estão programadas para os dias 22, 24 e 25 de abril, nos períodos matutino e vespertino.

Oficinas

Este ano, o TeNpo terá sete oficinas gratuitas, sendo uma delas de Stop Motion, ministrada por Nuno Aymar e Eudaldo Guimarães, uma das novidades da mostra para esta edição.

O grande destaque fica por conta da oficina “O Corpo do Ator na Interpretação para Teatro, Cinema e Televisão”, ministrada por Ana Magdalena e João Côrtes, do Rio de Janeiro. Duas formações de circo também integram a programação, sendo uma de Malabares e outra de Acrobacias de Solo e Aéreas.

Festival vai oferecer diversas oficinas, como de Malabares e Acrobacias de Solo e Aéreas (Foto: Secult Goiás)

As outras oficinas são: Dramaturgias Emergentes: Território dos Objetos. Ministrante: Takaiúna/ Aparecida de Goiânia; Danças Negras que transformam as Ruas. Ministrantes: Jéssika Gomes e Wes Ferreira/ Goiânia; e Jogos Teatrais para a Cena e para a Sala de Aula. Ministrante: Rui Jorge Vinhais Bordalo/ Goiânia.

Ao todo, as atividades reunirão 120 alunos. As aulas ocorrerão no Centro Cultural de Porangatu, nos períodos matutino e vespertino.

Durante os cinco dias de realização do TeNpo, a cidade espera receber cerca de 5 mil turistas, segundo previsão da Secretaria Municipal de Turismo. A programação completa pode ser acompanhada pelo site mostratenpo.cultura.go.gov.br.

Serviço

Abertura oficial da 20ª edição da Mostra de Teatro Nacional de Porangatu – TeNpo 2025

Quando: Terça-feira ( 22/4), às 19h30

Onde: Teatro do Centro Cultural de Porangatu, na Praça Ângelo Rosa de Moura, no Centro

Entrada gratuita