Centro de Zoonoses de Anápolis promoverá ação de vacinação antirrábica domiciliar

Vacina será disponibilizada gratuitamente para todos os animais, mesmo que tenham recebido a vacina no ano de 2024 (Foto: Arquivo)

As equipes de Zoonoses farão visitas domiciliares, aplicando o imunizante contra a raiva em cães e gatos.

A vacina será disponibilizada gratuitamente para todos os animais, mesmo que tenham recebido a vacina no ano de 2024.

A raiva é uma doença viral aguda, transmitida principalmente por meio de mordeduras, arranhaduras ou lambeduras de animais contaminados. A principal forma de prevenção é a vacinação. Por isso, é importante manter a imunização de cães e gatos em dia.

Segundo a gerência de Zoonoses, existem diferentes tipos de vírus rábico. Morcegos infectados podem transmitir o vírus para cães, gatos e outros animais, que, por sua vez, podem repassá-lo aos humanos.

Essa doença ainda não foi erradicada no Brasil. Ela continua circulando, principalmente no meio silvestre, e pode ser trazida para as áreas urbanas por esses animais, especialmente os morcegos.