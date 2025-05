Projeto Laboris seleciona propostas de músicas inéditas

Laboris: um espaço para produção musical goiana é uma iniciativa inédita da área de música popular da Escola de Música e Arte Cênicas, da Universidade Federal de Goiás (EMAC-UFG), viabilizada com recursos da Lei Aldir Blanc do Governo de Goiás.

O projeto Laboris está oferecendo à sociedade goiana a gravação e o lançamento de fonogramas inéditos de quatro artistas locais, fortalecendo os vínculos entre a universidade e a cena musical da região.

Laboris: um espaço para produção musical goiana é uma iniciativa inédita da área de música popular da Escola de Música e Arte Cênicas, da Universidade Federal de Goiás (EMAC-UFG), viabilizada com recursos da Lei Aldir Blanc do Governo de Goiás.

De acordo com o idealizador do projeto e professor da Emac, João Casimiro, a aprovação do projeto está sendo fundamental para o fortalecimento do Laboris como espaço de criação, ensino e difusão da música popular.

“Além de possibilitar a realização de uma programação intensa e diversa em 2025, grupos importantes da universidade, como a Banda Pequi, também utilizam o Laboris como espaço de ensaio e apoio. Com esse novo impulso, o laboratório se consolida como uma plataforma viva de produção cultural na universidade pública e na cena musical goiana”, explica.

Os selecionados terão a produção completa de um single — incluindo gravação, mixagem, masterização, capa personalizada e distribuição digital — o projeto prevê ainda a realização de um show de lançamento dentro do Festival de Música Popular “Jarbas Cavendish”, que ocorrerá na Emac.

O objetivo é impulsionar os artistas e suas obras, colocando-os em contato direto com o público e com a cena musical local.

Selo Laboris

“Queremos que esses primeiros lançamentos do selo Laboris reflitam a pluralidade da música popular brasileira feita em Goiás hoje, com diversidade estética, força autoral e conexão com o território. Também esperamos que essa iniciativa aproxime ainda mais a UFG do povo goiano, valorizando e amplificando a produção musical da nossa comunidade”, enfatiza João Casimiro.

O projeto Laboris pretende promover uma parceria artística entre os músicos contemplados e a equipe de professores e estudantes da UFG. É uma forma de potencializar a produção autoral do estado com qualidade técnica e curadoria, abrindo novas possibilidades para artistas em diferentes momentos de carreira, desde novos compositores até nomes já consolidados, com apoio direto da universidade pública.

Serviço

Assunto: Seleção de propostas artísticas para gravação musical no Laboris

Edital: Acesse aqui a Chamada Pública Nº 01/2025

Quando: até às 23h59 do dia 15 de maio

Onde: pelo Google Forms

Mais informações: @laborisufg