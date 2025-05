Governo de Goiás assina Ordens de Serviço para construção de 3,2 mil casas a custo zero em 64 municípios

Cerimônia será realizada nesta quinta-feira (08/05), às 9h30, no auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira (Fotos: Edgard Soares e Octacílio Queiroz)

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), assina Ordens de Serviço com 64 prefeituras municipais para a construção de 3.230 unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar – Casas a Custo Zero. A cerimônia será realizada nesta quinta-feira (08/05), às 9h30, no auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia.

A coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, destaca o impacto social da política habitacional desenvolvida em Goiás. “Goiás é o único Estado do Brasil em que a casa é faixa zero, ou seja, sem custo algum para o beneficiário. Aquelas famílias que realmente precisam passam a ter acesso a sua casa própria sem ter que pagar nada”, ressalta.

Segundo o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, a expansão do programa representa um avanço significativo. “As novas ordens de serviço assinadas permitirão que mais de 3 mil famílias realizem o sonho da casa própria sem pagar nada. Com isto ficamos ainda mais próximos da meta estabelecida pelo governador Ronaldo Caiado de entregar 10 mil moradias até o final de 2026”, afirma.

O titular da Seinfra, Adib Elias, lembra que a próxima etapa é a construção das casas em terrenos cedidos pelas prefeituras. “A quantidade de moradias destinadas à cada município é definida, sobretudo, por indicadores sociais, mas geralmente a demanda é maior. Por isso, o sorteio é a maneira mais democrática e transparente para determinar os futuros proprietários das casas a custo zero”, explica.

Serviço

Agenda: Assinatura de Ordens de Serviço do Programa Casas a Custo Zero

Data: 08/05 – quinta-feira

Horário: 9h30

Local: Auditório Mauro Borges – Palácio Pedro Ludovico Teixeira

Endereço: Palácio Pedro Ludovico Teixeira – Rua 82, 400, St. Central – Goiânia – GO

