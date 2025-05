Goiás realiza Feirão de Empregos com mais de 10 mil vagas

São mais de 10 mil vagas disponíveis, com salários de até R$ 4 mil (Fotos: Retomada)

O Governo de Goiás realiza mais uma edição do Feirão de Empregos nesta quarta-feira (21/05), das 8 às 12 horas, na Central de Atendimento Mais Empregos, localizada na Avenida Araguaia com a Rua 15, no Centro de Goiânia.

São mais de 10 mil vagas disponíveis, com salários de até R$ 4 mil. O evento contempla também vagas de estágio e menor aprendiz.

Sete empresas estarão presentes no local, realizando entrevistas com possibilidade de contratação imediata. As oportunidades abrangem os setores de supermercados, indústria de alimentos, telecomunicação, consultoria de RH, gráfica e loja de móveis e utilidades domésticas. Há vagas com e sem exigência de experiência profissional.

A iniciativa é da Secretaria da Retomada, por meio do programa Goiás Social, e tem como objetivo estimular a inserção dos goianos no mercado de trabalho, oferecendo chances de emprego e geração de renda. O atendimento é gratuito. Os candidatos devem comparecer com documentos pessoais e currículo atualizado.