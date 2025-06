Viaduto Portal da Fé será inaugurado nesta quinta-feira

Construído para desafogar o tráfego na GO-060, o viaduto é composto por uma megaestrutura, incluindo rampas e rotatória (Foto: Silvano Vital)

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), inaugura nesta quinta-feira (26/6), em Trindade, o viaduto Portal da Fé, que levará o nome de Ronaldo Ramos Caiado Filho.

A solenidade de entrega, que será realizada às 17h. No dia seguinte, tem início as festividades da Romaria do Divino Pai Eterno.

A estrutura, que fica no entroncamento da GO-060 com a GO-469, possui 278 metros de comprimento e recebeu investimentos de mais de R$ 20,4 milhões, do Tesouro Estadual. Em parceria com o Estado, a prefeitura de Trindade investiu na jardinagem e iluminação da estrutura.

A inauguração do viaduto coloca fim a uma espera de mais de 30 anos da população trindadense. Construído para desafogar o tráfego na GO-060, o viaduto é composto por uma megaestrutura, incluindo rampas e rotatória.

A obra de arte garante melhor acesso ao perímetro urbano de Trindade, fluidez para quem segue pela GO-060 sentido Santa Bárbara de Goiás e rota mais segura para quem precisa chegar na GO-469, sentido Goianira.

Outros investimentos

Além da construção do viaduto, a Goinfra realizou demais intervenções em Trindade para assegurar trafegabilidade aos romeiros em 2025. Entre as ações, está a parceria com a Prefeitura de Trindade na obra de pavimentação asfáltica da via de acesso à construção da nova Basílica do Divino Pai Eterno e visitação ao sino Vox Patris.

Em outro ponto, no perímetro urbano da cidade, a agência reconstruiu o pavimento de um trecho de mais de três quilômetros da GO-050, que liga Trindade a Campestre de Goiás. Além disso, realizou serviços de manutenção rodoviária, como roçagem, tapa-buracos, revitalização da sinalização viária horizontal e vertical das GOs que dão acesso à Rodovia dos Romeiros.

Serviço:

Assunto: Governo de Goiás inaugura viaduto Portal da Fé, em Trindade

Quando: quinta-feira (26/6), às 17h

Onde: GO-060, na entrada de Trindade