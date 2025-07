EXPOANA 2025 integra aniversário de Anápolis e terá programação para toda a família

Programação contará com apresentações musicais de diversos artistas, o tradicional rodeio, parque de diversões com atrações para toda a família, ampla variedade gastronômica, bares e a feira agro (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A exposição será promovida por meio de parceria entre o Sindicato Rural de Anápolis e a Prefeitura de Anápolis, com uma programação voltada para a família e para as tradições da pecuária.

A entrada será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Para facilitar o acesso ao evento, a Prefeitura disponibilizará transporte gratuito à população.

A programação contará com apresentações musicais de diversos artistas, o tradicional rodeio, parque de diversões com atrações para toda a família, ampla variedade gastronômica, bares e a feira agro. Além disso, o evento terá o Camarote do Leko com open bar.

A população poderá assistir a shows das duplas Maiara & Maraisa e Rionegro & Solimões. Os cantores Natanzinho Lima e Murilo Huff também farão apresentações ao vivo. O youtuber Lucas Neto promete animar o público infantil, e o som automotivo será representado por Cintia Souza e pela Deboxe. Além disso, a programação contará também com apresentações do Vinícius Cavalcante, Noobreak e Jiraya Uai.

O evento contará com o apoio e atuação de diversas secretarias municipais, que contribuirão para a organização, segurança, infraestrutura e prestação de serviços à população durante a EXPOANA 2025.