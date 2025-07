Goiás registra saldo positivo de empregos formais em maio

Serviços, construção e indústria colocam Goiás em destaque na criação de empregos (Foto: SIC)

Goiás registrou um saldo positivo de 1.447 empregos formais no mês de maio de 2025, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged). O resultado é fruto de 85.993 admissões no período. Com isso, o estado alcançou um novo marco histórico, totalizando 1.630.642 vínculos ativos, um crescimento de 0,09% em relação ao mês anterior.

“Os dados positivos do Caged refletem a potência da economia goiana e a importância dos setores da indústria, comércio e serviços na geração de empregos no estado de Goiás”, destaca o titular da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Joel Sant’Anna Braga Filho.

Empregos formais

O setor de serviços foi o principal responsável pelo saldo positivo, com 35.618 admissões, e 1.342 novos empregos no mês de maio, seguido pelo setor da construção, com 998 novos postos de trabalho e pela indústria, com 836 novas vagas. O desempenho de maio reforça o compromisso do Estado com a criação de novas oportunidades para a população goiana.