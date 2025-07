Inscrições abertas para formação continuada gratuita de profissionais de educação em diversas áreas

Capacitações abrangem áreas pedagógicas, inclusão escolar, inteligência artificial, inteligência emocional, oratória, entre outras (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os cursos serão oferecidos no Centro de Formação dos Profissionais em Educação (CEFOPE) e têm como objetivo atualizar e profissionalizar os servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), bem como membros da comunidade interessados nos temas ligados à educação, promovendo assim um ensino de maior qualidade com foco em atividades pedagógicas, novas tecnologias e cuidado especializado em sala de aula.

As inscrições devem ser feitas por meio de um formulário disponível no site da Prefeitura. As aulas estão previstas para começar em agosto, com opções que vão do nível básico ao avançado em cursos como Inglês, LIBRAS e Inteligência Artificial.

Confira os cursos disponíveis:

-Canva para Profissionais da Educação;

-Inteligência Artificial Nível 1 e 2;

-Word;

-Excel;

-Gestão das Emoções Nível I e II;

-Gestão Escolar: Liderança, Eficiência, Qualidade e Avanços Pedagógicos;

-Letramento Racial;

-Libras Básico, Intermediário, Avançado e Conversação;

-Inglês 1 E 2;

-Oratória;

-Psicomotricidade, Aprendizagens e o Desenvolvimento Infantil;

-Neurociência;

-TDAH;

-TEA;

-Cuidadores Educacionais;

-SAMUZINHO: Educação em Primeiros Socorros para Crianças.

Formulários para inscrição:

https://forms.gle/qp3HnDoEdfbYUtog8

https://forms.gle/L1M8yEuR3JM2L6UF9

https://forms.gle/sPbs4Cs7kEMbHSg79

https://forms.gle/676Rsuv83W9izBg46

https://forms.gle/YE23CYVFDv1gmSH49

https://forms.gle/rjBhCAMaKUNMV2XE8

https://forms.gle/ectmgXqcQcr9mFhNA

https://forms.gle/LnibA1MaHnwpBTjMA

https://forms.gle/C4AdAmbPeAdQfWt69

https://forms.gle/Miy3Sr5T9RDoKcqc9

https://forms.gle/gSD7K1VUWL4p2JgG7

https://forms.gle/8whzzi1QPtJvqyUs8

https://forms.gle/QHp6x7PFDpqwR8AL8

https://forms.gle/RjVVN9DA2q386gN16

https://forms.gle/aaLtrsv9AsFBF53aA

https://forms.gle/ZxWHVqmSZarfEZcw5