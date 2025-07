Prefeitura lança aplicativo “Conecta Anápolis”

Lançamento da nova plataforma faz parte das comemorações do aniversário de 118 anos da cidade (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O lançamento da nova plataforma faz parte das comemorações do aniversário de 118 anos da cidade.

De acordo com o prefeito Márcio Corrêa, a ferramenta busca otimizar a comunicação pública e os serviços de atendimento oferecidos no município.

“Hoje, em uma era tecnológica, não faz sentido fazer tudo manual. A gente precisa dar celeridade aos procedimentos e também dar capacidade de entrega. É um aplicativo onde vamos implantar todos os serviços da Prefeitura. O cidadão, da sua própria casa, poderá agendar vaga na creche, marcar sua consulta, solicitar cirurgias e acompanhar o andamento dessa fila”, afirmou o chefe do Executivo.

Saiba mais sobre o “Conecta Anápolis”

O “Conecta Anápolis” foi desenvolvido como uma ferramenta de comunicação direta e aproximação entre a administração municipal e os cidadãos. O aplicativo reúne modernidade e eficiência, integrando os canais de atendimento em um único sistema.

Cada cidadão terá um histórico individualizado de solicitações, vinculado ao CPF, o que facilitará o controle dos atendimentos prestados pelos diversos serviços da cidade.

A nova plataforma permitirá o agendamento de consultas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), contribuindo para a redução das filas de espera e ampliação do atendimento.

Também será possível solicitar serviços urbanos, como troca de lâmpadas, tapa-buracos e alertas sobre animais soltos ou em risco, tudo com acompanhamento em tempo real pelo cidadão.

Além disso, o aplicativo incluirá serviços relacionados a emissão de documentos e tributos, como a retirada da 2ª via do IPTU e do alvará de funcionamento.

Outro destaque é a integração com a Rede Municipal de Ensino, permitindo a consulta da lista de espera por vagas em tempo real.

As notícias e atualizações oficiais sobre as ações da Prefeitura também estarão disponíveis no app, bem como outras informações institucionais, como a consulta ao Diário Oficial do Município, contatos úteis e solicitações com base na Lei de Acesso à Informação (LAI).