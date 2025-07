Procon Anápolis encontra variação de até 299% em itens para pesca e camping

Levantamento foi feito em seis estabelecimentos comerciais localizados em diferentes regiões do município (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os locais visitados foram: WP Pesca Náutica, Tucuna Pesca, Socó Pesca, Paraíso da Pesca, Mutreco Pesca e Acaçula Pesca.

Entre os produtos analisados, a maior variação de preço encontrada foi de 299%.

Principais variações de preço identificadas:

• Isca Artificial Meia-Água

Menor preço: R$ 10,00 (WP Pesca)

Maior preço: R$ 39,90 (Mutreco Pesca)

Variação: 299%

• Viveiro nº 3 – Nylon (sacola)

Menor preço: R$ 8,90 (Socó Pesca)

Maior preço: R$ 25,00 (WP Pesca)

Variação: 181%

• Linha de Pesca 0,30 mm – Multifilamento (100 m)

Menor preço: R$ 20,00 (Acaçula Pesca)

Maior preço: R$ 39,90 (Socó Pesca)

Variação: 100%

• Linha de Pesca 0,30 mm – Monofilamento de Nylon Nacional (100 m)

Menor preço: R$ 5,00 (WP Pesca)

Maior preço: R$ 9,90 (Tucuna Pesca)

Variação: 98%

• Vara de Pesca para Molinete (1,80 m)

Menor preço: R$ 59,00 (Acaçula Pesca)

Maior preço: R$ 115,00 (Paraíso da Pesca)

Variação: 95%

• Molinete

Menor preço: R$ 35,00 (WP Pesca)

Maior preço: R$ 62,00 (Acaçula Pesca)

Variação: 77%

O Procon Anápolis recomenda que os consumidores planejem suas compras com antecedência, façam comparações de preços entre os estabelecimentos e evitem compras de última hora, principalmente em regiões turísticas.

Além disso, é fundamental exigir a nota fiscal no ato da compra, pois ela garante os direitos do consumidor em casos de problemas com o produto adquirido.

Para denúncias, reclamações ou em caso de práticas abusivas, o consumidor pode entrar em contato com o Procon pelo Whatsapp: (62) 98551-8185 ou pelo Zap da Prefeitura, através do (62) 98551-6888.

Confira a tabela e o relatório da pesquisa na íntegra.