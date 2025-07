Prefeitura iniciou a entrega da Escritura Cidadã e deu início à obra de pavimentação nesta terça-feira (15)

Ações marcam o investimento da gestão municipal em mobilidade urbana e infraestrutura (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Escritura Cidadã é um projeto realizado pela Prefeitura que irá fornecer de forma gratuita a Regularização Fundiária de Interesse Social (REURB-S), oferecendo meios legais para garantir a titularidade dos imóveis. O processo teve início com o levantamento topográfico, o cadastro das famílias e o atendimento social, realizado pela Procuradoria do Município.

Nesta terça-feira (15), foram entregues os primeiros documentos, mas a previsão é que mais de 5 mil famílias sejam beneficiadas ao longo do projeto. A iniciativa garante segurança jurídica com a entrega gratuita do registro em nome do morador. Todo o leito da Avenida Ferroviária será incluído na regularização, promovendo dignidade e valorização para quem vive na região.

Além da regularização fundiária, também será assinada a ordem de serviço para as obras de asfaltamento, marcando o lançamento do programa De Ponta a Ponta.

A pavimentação contemplará diversas famílias da região, com início na Rua dos Ferroviários e abrangência por regiões vizinhas.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, as obras de asfaltamento visam melhorar a qualidade de vida da população que ainda enfrenta dificuldades em áreas sem infraestrutura adequada.