Escola Municipal João Luiz de Oliveira é reinaugurada com oito novas salas de aula

A medida representa um avanço da gestão municipal com o investimento na educação pública, buscando garantir mais qualidade no ensino e o bem-estar dos estudantes.

Com a reforma e requalificação do prédio, foi possível oferecer um ambiente mais moderno e acolhedor para os estudantes. A nova estrutura conta com banheiros acessíveis e oito novas salas de aula, que permitirão a ampliação do número de vagas.

De acordo com o prefeito Márcio Corrêa, a reinauguração faz parte dos investimentos na educação do município.

“Investir no futuro da cidade é investir na educação das nossas crianças, estamos fazendo uma força-tarefa para melhorar os espaços públicos e sobretudo as unidades escolares. Queremos reconhecer a história de Anápolis de quem construiu, o João Luiz de Oliveira, um espaço que foi doado pela família e sobretudo poder oportunizar às nossas crianças um espaço digno, onde elas possam ter um conforto mínimo para poder aprender”, afirmou o chefe do Executivo.

Segundo a secretária municipal de Educação, Adriana Vilela, a nova estrutura beneficiará os estudantes, oferecendo um ambiente mais adequado para os momentos de aprendizado.

“Estamos muito contentes em poder proporcionar às crianças um novo espaço, com uma estrutura mais moderna. Com as novas salas, ampliaremos o número de vagas, e isso faz parte do investimento da Prefeitura na educação municipal”, afirmou a secretária.