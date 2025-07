Evento Ceitec reuniu empresários anapolinos

Encontro teve como objetivo aproximar os empresários, apresentando possibilidades de parceria e os impactos positivos na geração de emprego e renda no município (Foto: Kayque Maciel / Prefeitura de Anápolis)

O evento foi voltado para empresários com foco no empreendedorismo e na inovação, e contou com a participação do prefeito Márcio Corrêa (PL) e de vereadores do município.

De acordo com o prefeito Márcio Corrêa, o encontro teve como objetivo aproximar os empresários, apresentando possibilidades de parceria e os impactos positivos na geração de emprego e renda no município.

“Esse café é oportuno, pois mostra ao setor produtivo a realidade econômica da cidade e a importância de estabelecermos uma parceria com a iniciativa privada, que também estimula o setor público. Precisamos fortalecer o setor privado, desburocratizando e melhorando o ambiente de negócios, para que as pessoas se sintam motivadas a empreender em Anápolis”, afirmou o chefe do Executivo.

Segundo o secretário municipal de Indústria, Comércio e Agricultura, Karin Abrahão, o encontro buscou gerar oportunidades para o setor empresarial da cidade.

“Hoje realizamos uma reunião com empresários de diversos setores. Esses empresários estão apostando em Anápolis, o que demonstra a credibilidade da nossa gestão. Estamos trazendo de volta esses investidores e também as entidades classistas, que trabalham em conjunto para revitalizar a indústria e o comércio da nossa cidade”, afirmou o secretário.