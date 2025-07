Brand mentions e link building: como relacionar as estratégias?

Brand mentions e backlinks atuam juntos para fortalecer autoridade digital e ampliar visibilidade nos mecanismos de busca

Imagem: Freepix

Com a evolução constante dos algoritmos, novas formas de fortalecer a presença online vêm ganhando espaço no marketing digital. Entre as práticas que têm se destacado nos últimos anos está o uso estratégico das brand mentions, ou menções de marca, em conjunto com o tradicional link building.

Embora diferentes, esses dois recursos se complementam e vêm ganhando relevância à medida que os mecanismos de busca passam a valorizar sinais mais amplos de autoridade e confiabilidade.

As menções de marca, diferentemente dos backlinks, não exigem um hiperlink direto apontando para o site da empresa. Elas ocorrem sempre que o nome da marca aparece em um texto de forma contextualizada, em portais de notícias, blogs ou redes sociais. Já o link building foca em conquistar links ativos também contextualizados que direcionam para o site da empresa, funcionando como votos de confiança na lógica dos algoritmos de busca.

Sinais de autoridade além dos links

O conceito de E-E-A-T (sigla para Experiência, Expertise, Autoridade e Confiabilidade) vem guiando a evolução dos critérios usados para ranqueamento de conteúdos. Nesse contexto, tanto links quanto menções são considerados sinais de que uma marca é reconhecida no seu nicho. Ou seja, mesmo que uma citação não esteja acompanhada de um link, ela ainda pode contribuir para o fortalecimento da reputação digital.

Os algoritmos conseguem identificar o contexto semântico em que uma marca é citada. Assim, uma menção em um artigo positivo ou técnico pode ajudar a empresa a se posicionar melhor, ainda que não haja um redirecionamento direto para o seu site.

Como unir as duas estratégias?

A sinergia entre brand mentions e link building ocorre quando as ações de marketing de conteúdo, relações públicas digitais e SEO são alinhadas. O primeiro passo é criar conteúdos relevantes, que mereçam ser compartilhados e citados por outros veículos. Esse conteúdo pode ser usado em:

● Publicações de imprensa;

● Guest posts em portais do setor;

● Participação em eventos e webinars com cobertura online;

● Citações em rankings, listas ou comparativos.

Ao gerar essas aparições, a marca constrói uma presença que pode ser potencializada com links em contextos estratégicos. O ideal é equilibrar as duas abordagens: aceitar as menções como válidas para o branding e buscar transformar, sempre que possível, essas referências em backlinks.

Ferramentas de monitoramento

Plataformas de monitoramento de mídia e SEO, como Google Alerts, Semrush e Ahrefs, podem ser usadas para identificar quando uma marca é mencionada na internet. Essa identificação permite que a empresa entre em contato com o autor da citação e solicite a inclusão de um link, caso seja pertinente. Esse processo é conhecido como link reclamation — ou “recuperação de links”.

A abordagem precisa ser feita com sensibilidade, sem pressão, e deve destacar o valor que o link trará para o leitor do conteúdo original. Quando bem executada, essa tática transforma uma simples menção em um ativo de SEO duradouro.

Impacto no ranqueamento e tráfego

A combinação entre links e menções reforça a autoridade da marca aos olhos dos buscadores. Isso pode resultar em melhor posicionamento nas páginas de resultados, aumento no tráfego orgânico e mais oportunidades de conversão. Além disso, a recorrência de menções espontâneas indica que a marca está sendo discutida no mercado, um sinal de

relevância que vai além dos algoritmos.

Brand mentions e link building formam hoje uma dupla estratégica para quem deseja ampliar a visibilidade digital de forma orgânica e duradoura. Mais do que apenas “pontuar” nos algoritmos, essas ações ajudam a construir uma reputação sólida, baseada na percepção positiva de terceiros.