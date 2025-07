Prefeitura inicia construção da UBS na Vila Esperança com estrutura que atenderá moradores da região

Nova unidade abrigará três equipes da Estratégia Saúde da Família, três equipes de saúde bucal, um auditório para reuniões e sala de atendimento para os agentes comunitários de saúde (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A cerimônia de início da obra contou com a presença do prefeito Márcio Corrêa (PL), da secretária municipal de Saúde, Eliane dos Santos, da equipe de saúde do município, de vereadores municipais e moradores da região.

A nova unidade abrigará três equipes da Estratégia Saúde da Família, três equipes de saúde bucal, um auditório para reuniões e sala de atendimento para os agentes comunitários de saúde. O local também contará com equipes especializadas em áreas como endocrinologia, pediatria e psiquiatria.

De acordo com o prefeito Márcio Corrêa, a obra será viabilizada com recursos do Governo Federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), sem custos para o município.

“Todas essas obras são realizadas com recursos do Governo Federal, o que demonstra a eficiência e o trabalho do nosso setor de projetos e da área de infraestrutura. Estaremos acompanhando a execução da obra, que tem previsão de 12 meses para conclusão. A licitação já foi realizada gerando ainda uma economia de R$ 600 mil”, afirmou o chefe do Executivo.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Eliane dos Santos, a unidade beneficiará a população da região, ampliando o atendimento e garantindo mais qualidade na saúde local.

“Vamos atender uma região muito grande, por isso precisamos de uma unidade com porte digno dessa população. Nosso objetivo é fortalecer a atenção primária, atendendo crianças, adolescentes, gestantes, idosos, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, além de pacientes acamados. Vamos conseguir ofertar atendimentos especializados para toda essa comunidade”, destacou a secretária.