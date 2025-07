Nota Fiscal Goiana altera regras de premiação para Time do Coração

Mudanças atualizam valores das premiações, critérios de pontuação e regras dos sorteios entre times participantes (Foto: Murilo Reis)

A Secretaria da Economia publicou novas regras de premiação para os times que participam do Programa Nota Fiscal Goiana. As mudanças, divulgadas no Diário Oficial do Estado (DOE), da última segunda-feira (21/07), estão previstas na Instrução Normativa nº 1.606/2025 e visam aumentar a competitividade entre os clubes.

Além da atualização nos valores das premiações, também foram revistos os critérios de pontuação das equipes participantes.

Novos critérios para bilhetes do sorteio

Anteriormente, a distribuição era feita com base na média de documentos gerados por cidadão que indicaram cada time. Agora, o cálculo considera a soma dos pontos obtidos com base em dois critérios:

média dos bilhetes gerados por cidadãos com indicação do time,

cadastros válidos de cidadãos com CPF na nota que escolheram o clube.

O time com maior valor total ganha 4 bilhetes. Os demais recebem de forma decrescente.

Premiações igualadas

Antes

R$ 370 mil para a média de bilhetes

R$ 250 mil para cadastros válidos

Agora

R$ 300 mil para cada critério, garantindo maior equilíbrio entre os indicadores.

Prêmios em dinheiro atualizados

Os prêmios em dinheiro dos sorteios para os times foram atualizados, sendo o prêmio principal no valor de R$ 100 mil e o segundo colocado de R$ 60 mil.

Além das alterações nos valores, nas faixas de premiação e na atualização nos critérios de pontuação, mudanças também abrangem revisão de cronograma e regras operacionais.

Editado por Hosana Alves via Secretaria da Economia – Governo de Goiás