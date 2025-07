Hospital Municipal George Hajjar será inaugurado em Anápolis no dia 30 de julho

Nova unidade de saúde no setor Leblon reforça atendimento clínico referenciado via SUS, com 66 leitos e gestão da OSS Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

A cidade de Anápolis dá um importante passo na ampliação da rede pública de saúde com a inauguração do Hospital Municipal Georges Hajjar, marcada para o dia 30 de julho, às 8h30, no setor Leblon. A cerimônia contará com a presença do prefeito, autoridades municipais, profissionais de saúde e representantes da comunidade.

A nova unidade de saúde será administrada pela Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ), entidade com reconhecimento nacional por sua excelência em gestão hospitalar. O hospital funcionará de forma 100% SUS e terá foco em internações clínicas, recebendo exclusivamente pacientes regulados pela central municipal, não sendo porta aberta para atendimentos de urgência e emergência.

Nova estrutura e perfil assistencial

Com 66 leitos clínicos e atuação voltada para o cuidado humanizado, o Hospital Georges Hajjar chega para suprir uma importante demanda da cidade: a internação de pacientes que precisam de cuidados hospitalares, mas que não requerem procedimentos cirúrgicos imediatos ou emergência. “O hospital nasce com perfil clínico e estruturado para receber pacientes já avaliados e encaminhados via regulação municipal. Isso garante um fluxo mais organizado, atendimento mais eficiente e, principalmente, mais conforto para quem precisa se recuperar em ambiente hospitalar”, explica Débora Cordeiro, diretora regional da OSS HMTJ.

A unidade foi equipada com mobiliário novo, leitos de internação, equipamentos para suporte clínico e equipe qualificada, composta por médicos plantonistas, enfermeiros e profissionais de apoio. A responsabilidade pela gestão do hospital é da Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, que desde 2013 atua exclusivamente com o SUS em diferentes estados do país. A OSS é reconhecida como uma das mais qualificadas do Brasil, com certificação de Excelência nível 3 pela ONA, sendo referência em gestão hospitalar, qualidade e sustentabilidade. “A expertise da OSS HMTJ permite que tenhamos um modelo de gestão eficiente, comprometido com resultados e, sobretudo, com o cuidado centrado no paciente. Estamos falando de uma estrutura pública que preza pela mesma qualidade dos melhores centros privados do país”, destaca Débora.

Atendimento qualificado

Apesar de não funcionar como pronto-socorro, a unidade será um reforço essencial para aliviar a demanda por internações na rede municipal. “Anápolis ganha um hospital com vocação clara: oferecer recuperação clínica digna, confortável e segura, com o acompanhamento necessário, sem a superlotação das unidades de urgência”, reforça a diretora. Ainda segundo Débora Cordeiro, todos os atendimentos serão realizados via encaminhamento regulado pela Secretaria Municipal de Saúde. “Isso garante que os leitos sejam utilizados com responsabilidade, evitando desperdícios e otimizando o tempo de permanência dos pacientes.”

A inauguração será marcada por um evento institucional com autoridades da cidade, gestores da saúde e imprensa, no dia 30 de julho, às 8h30. A população está convidada a conhecer a nova unidade e entender de perto como será a dinâmica do hospital. Com essa entrega, Anápolis amplia sua capacidade de atendimento hospitalar e dá mais um passo importante na consolidação de uma rede de saúde pública moderna, funcional e comprometida com a dignidade da população. “Esse é um ganho imenso para nossa cidade. O Georges Hajjar não é só um novo hospital, é um símbolo de que podemos sim fazer saúde pública de qualidade, com respeito, eficiência e humanização”, conclui Débora.