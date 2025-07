Goiás registra queda superior a 90% em índices criminais

Governador Ronaldo Caiado divulga indicadores criminais do primeiro semestre de 2025 e destaca queda superior a 90% em comparação com 2018 (Foto: Adalberto Ruchelle)

O governador Ronaldo Caiado destacou a queda contínua nos índices de criminalidade em Goiás ao divulgar nesta quarta-feira (30/07) o balanço das ações das forças de segurança referentes ao primeiro semestre de 2025.

O comparativo com o mesmo período de 2018 apresenta queda em todos os indicadores criminais, que passam dos 90% em casos de roubos e chegam a 60% nas estatísticas de homicídios.

“Se isso aqui fosse apresentado no meu primeiro ano de governo (em 2019), todo mundo ia dizer que seria uma ficção. Ninguém acreditaria nos dados que estão aí”, frisou o chefe do Executivo Estadual, que estava acompanhado do vice-governador Daniel Vilela.

“É Goiás derrubando a criminalidade com a presença de todas as áreas de segurança”, comemorou o governador ao comentar os dados. Números são provenientes do Registro de Atendimento Integrado (RAI), utilizado por todas as forças de segurança do Estado, conforme diretrizes da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Foto: Adalberto Ruchelle)

O homicídio doloso (quando há intenção de matar) reduziu 62% na comparação entre 2018 e 2025. Foram 414 assassinatos no primeiro semestre deste ano contra 1.083 no mesmo período de 2018. Em 145 municípios não foi registrado nenhum homicídio nos primeiros seis meses do ano.

Os latrocínios, casos de roubo seguido de morte, a queda foi de 95% – com registros de 8 casos este ano contra 59 no mesmo período de 2018.

Ainda no mesmo comparativo, houve reduções drásticas nos crimes de roubo a transeunte de 92% (2.080 em 2025 contra 25.717 em 2018), roubo a comércio de 92% (171 casos agora e 2.242 em 2018), roubo a residência de 85% (200 registros em 2025 contra 1330 em 2018) e roubo de carga de 98% (6 casos em 2025 contra 248 em 2018).

Ao lado dos responsáveis por cada corporação, Caiado fez questão de ressaltar o papel de cada um para a obtenção dos resultados.

“Vocês superaram tudo que era possível de ser projetado para 2025. Agora, é continuar o trabalho, que é artesanal, diário, sem hora alguma abrir a guarda”, afirmou. Ao lado dos responsáveis por cada corporação, Caiado fez questão de ressaltar papel de cada um para obtenção dos resultados “Vocês superaram tudo que era possível de ser projetado para 2025″ (Foto: Adalberto Ruchelle)

O vice-governador Daniel Vilela reforçou que os índices goianos são referência nacional.

“Não há nenhum Estado que consegue apresentar a efetividade e resolutividade que nós vimos aqui. O desafio é continuarmos avançando”, sublinhou.

Os números divulgados são provenientes do Registro de Atendimento Integrado (RAI), utilizado por todas as forças de segurança do Estado, conforme diretrizes da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Os resultados mostram queda permanente que é atestada também por entidades independentes, como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), que recentemente, levando em conta os dados de 2024, destacou a redução de 52% nos homicídios em seis anos, bem como a queda nos crimes patrimoniais.

“É Goiás derrubando a criminalidade com a presença de todas as áreas de segurança”, comemorou o governador ao comentar os dados (Foto: Adalberto Ruchelle)

Comparativo

Os números de 2025 em relação ao mesmo período de 2024 reforçam a queda contínua nos índices criminais. O roubo a transeunte caiu 34%, passando de 3.131 para 2.080. A subtração de veículos com violência teve queda de 22%, com 377 ocorrências em 2024 e 293 em 2025. O roubo em comércio diminuiu 34%, de 261 para 171 neste ano, enquanto o roubo a residência recuou 15%, sendo 236 no primeiro semestre do ano passado para 200 neste ano.

Já o roubo de carga teve queda de 40%, de 10 registros em 2024 para 6 neste ano. O roubo a instituições financeiras permaneceu zerado. O furto a transeunte caiu 21%, passando de 2.888 para 2.291 registros. Já o furto de veículos diminuiu 13%, de 1.884 para 1.631 casos neste ano.

Ao avaliar os números, o secretário de Segurança Pública, coronel Renato Brum, afirmou que Goiás entrou no sétimo ano consecutivo de reduções nos crimes contra a vida e o patrimônio.