Bolsistas do Pró-Goiás Atleta participam do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu

Kayque Moura e Luana Iolanda vão disputar o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, em Boston (Foto: Seel)

Integrantes do Projeto Construindo Campeões e bolsistas do Pró-Goiás Atleta, Luana Iolanda e Kayque Moura embarcaram, nesta semana, para os Estados Unidos, onde vão representar Goiás no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, que será disputado na cidade de Boston (EUA).

Antes do embarque, Luana falou sobre o apoio do programa de fomento ao esporte de alto rendimento do Governo de Goiás, que foi determinante para que ela pudesse participar desta competição.