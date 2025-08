Caiado apresenta avanços de Goiás no “Diálogos – O Globo 100 anos”

Caiado participa do evento “Diálogos – O Globo 100 anos”, na sede do jornal O Globo no Rio de Janeiro (RJ), ao lado do prefeito do Recife, João Campos e da jornalista Vera Magalhães (Foto: Walter Folador)

O governador Ronaldo Caiado foi um dos convidados do evento Diálogos – O Globo 100 anos, realizado nesta sexta-feira (1º/08), no Rio de Janeiro, promovido pelo O Globo como parte da celebração do centenário do jornal.

Em um painel mediado pela jornalista Vera Magalhães, Caiado participou ao lado do prefeito do Recife, João Campos, em um debate que reuniu lideranças políticas de diferentes espectros ideológicos com o objetivo de discutir o futuro do Brasil com foco em resultados, diálogo e civilidade.

Ao longo da entrevista, Caiado destacou os avanços que Goiás tem alcançado em áreas estratégicas da gestão pública, com ênfase em segurança, educação, sustentabilidade ambiental e equilíbrio fiscal. Colega de Caiado no debate, João Campos elogiou a gestão do goiano, mesmo estando em espectro político oposto.

“O governador Caiado tem feito um trabalho que o Brasil reconhece, com resultados importantes e, mesmo estando em campos políticos diferentes, a gente pode reconhecer o trabalho um do outro e fazer um bom debate”, afirmou.

Segurança pública

Um dos principais temas da fala de Caiado foi a segurança pública, área em que Goiás tem se destacado nacionalmente. Ele ressaltou que, quando assumiu o governo, muitas cidades da região do Entorno de Brasília, como Valparaíso, eram dominadas por facções criminosas como o PCC e o Comando Vermelho.

“Hoje, você pode tomar café às 4 da manhã em qualquer padaria, jantar em qualquer lugar, passear com a família e pegar ônibus de madrugada sem preocupação. Não há mais nenhuma área do estado sob domínio de facções. Nós resgatamos a autoridade do Estado e, por isso, somos o estado mais seguro do país”, afirmou.

Na última semana, o governador também apresentou dados concretos que mostram quedas expressivas na criminalidade: em relação a 2018, os homicídios dolosos caíram 62%, os latrocínios 95%, e os roubos a transeunte e a comércio registraram redução superior a 90%. Em 145 municípios goianos, nenhum homicídio foi registrado no primeiro semestre de 2025, reforçando o avanço da segurança pública no estado.

Goiás registra queda superior a 90% em índices criminais

Desenvolvimento sustentável

Durante o debate, Caiado também abordou as transformações que Goiás tem promovido no setor agropecuário com foco na modernização e na sustentabilidade ambiental. O governador ressaltou que o Brasil possui o Código Florestal mais rigoroso do mundo e é o único país que preserva todos os seus biomas, ao contrário de países europeus que já destruíram suas florestas nativas.

“Querem nos impor regras quando sequer têm bioma para mostrar. Enquanto lá tudo é mata plantada, aqui preservamos a natureza de verdade e produzimos com responsabilidade”, afirmou.

Caiado destacou que Goiás lidera iniciativas concretas, e é o único estado brasileiro que remunera produtores rurais para manter a vegetação nativa e proteger nascentes.

“Pagamos até R$ 680 por hectare ao cidadão que decide não desmatar e preservar sua propriedade. Isso é política ambiental séria, feita com incentivo, não com discurso vazio”, afirmou.

O governador também mencionou o protagonismo de Goiás na exploração sustentável de terras raras pesadas, ao criar uma autoridade estadual para o setor, e o avanço do biometano e de tecnologias alternativas como o pó de rocha na agricultura. “Nós mostramos que é possível produzir mais, proteger mais e respeitar o meio ambiente — sem aceitar imposições de quem já destruiu o seu.”

Economia e enfrentamento ao tarifaço

Caiado também comentou a imposição de tarifas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, classificando a medida como política e injusta. Ele detalhou as ações que o governo estadual adotou para proteger o setor produtivo de Goiás, como o lançamento de um fundo creditório baseado no ICMS que será apresentado na B3, em São Paulo.

“Temos mais de R$ 700 milhões prontos para amparar o setor produtivo, mais R$ 400 milhões em taxa de equalização e ainda um fundo de estabilização com quase R$ 4 bilhões. Goiás está preparado para reagir, porque fez o dever de casa”, afirmou.

Caiado também se disse otimista quanto à reversão das tarifas, citando articulações com a diplomacia americana. “Estamos em diálogo com o governo dos EUA e esperamos que prevaleça o bom senso. Goiás tem hoje investimentos estratégicos em minerais críticos, que interessam diretamente aos americanos”, pontuou. Articulação com setor produtivo busca blindar economia goiana de tarifaço americano Caiado articula com governo americano exclusão de itens da tarifação de Trump

Educação

Outro ponto de destaque na entrevista foi a educação. Caiado explicou que montou uma equipe técnica, sem apadrinhamentos políticos, com foco em resultados. Goiás ocupa hoje o primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do ensino médio e o segundo lugar na alfabetização na idade certa.

Caiado também destacou os investimentos feitos na infraestrutura escolar e na valorização dos alunos. “Todos os estudantes do nono ano ao terceiro do ensino médio têm uniforme, material didático completo, alimentação de qualidade e um chromebook. Investimos R$ 8,5 bilhões para reformar as escolas, que agora contam com laboratórios de física, química, biologia, informática e até robótica”, comemorou.

Para Caiado, o impacto da educação vai além das salas de aula. “Quando assumi, havia 1.073 adolescentes no sistema socioeducativo. Hoje, são apenas 178. Isso é resultado direto da integração entre segurança e educação. Em Goiás, a referência para os jovens não é facção criminosa nem traficante ostentando arma — é o estudante, o empreendedor, o cidadão que constrói um futuro.”