Rimet Jules defende obras do governo federal e a soberania nacional

Vereador destacou investimentos do presidente Lula em Anápolis e contestou declarações que atribuem ao governo federal a responsabilidade por tarifa aplicada nos Estados Unidos

Na sessão ordinária desta segunda-feira (4), o vereador Rimet Jules (PT) utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Anápolis para rebater declarações do vereador Policial Federal Suender (PL), que atribuiu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a responsabilidade pela taxação de 50% sobre alguns produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Rimet classificou a fala como “insana e caricata”, afirmando que distorce informações e ignora avanços concretos para a cidade.

O parlamentar lembrou que, no aniversário de Anápolis, o governo federal anunciou obras importantes, como a construção de uma policlínica no bairro Adriana Parque, a renovação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a implantação de um novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI).

“A despeito de qualquer disputa ideológica, o governo do presidente Lula tem atendido a cidade de Anápolis. O ministro Olavo Noleto esteve nesta Casa e foi ao prefeito para entregar obras, mesmo após o prefeito declarar, em campanha, que não precisava do apoio do presidente Lula”, afirmou.

Rimet também destacou a postura institucional de Lula, que, mesmo após ficar preso por um ano e seis meses, “não ameaçou o Supremo Tribunal Federal nem buscou conchavos com outros países para colocar a nação de joelhos”.

O vereador ainda ressaltou que Anápolis conta com emendas parlamentares de aliados do governo federal, como os deputados federais Rubens Otoni e Adriana Accorsi, e o deputado estadual Antônio Gomide, que destinam recursos e projetos relevantes para o município.