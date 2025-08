Museu Histórico Alderico Borges de Carvalho passará por reforma a partir da próxima semana

Previsão é de que as atividades sejam retomadas até o final do ano, com novidades e uma nova experiência para o público (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Anápolis)

A visitação ainda estará disponível entre os dias 4 e 8 de agosto, das 8h às 17h. Durante esse período, historiadores estarão no local para auxiliar na apreciação do acervo, que reúne imagens, objetos e documentos que retratam a trajetória da cidade.

Após essa data, o museu será temporariamente fechado para reformas estruturais e modernização dos espaços expositivos.

As adequações acontecem em parceria com o Instituto Jan Magalinski, por meio de projeto aprovado no edital da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), com recursos do Ministério da Cultura, em articulação com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Anápolis.

De acordo com a Secretaria, a previsão é de que as atividades sejam retomadas até o final do ano, com novidades e uma nova experiência para o público.