Dia dos Pais: Procon aponta variação de até 209% em preços de presentes

Principal dica do Procon Goiás para compra de presentes para Dia dos Pais é fazer pesquisa comparativa de preços para gerar economia e evitar gastos desnecessários (Foto: Procon-GO)

No próximo domingo, o segundo do mês de agosto, é comemorado o Dia dos Pais em todo o Brasil. E para auxiliar os filhos que desejam presentear seus papais, o Procon Goiás realizou uma pesquisa comparativa de preços com os itens mais procurados na data, como: perfumes, televisão, eletrônicos, tênis, camisas de futebol, bicicletas, óculos, livros e até itens de pescaria.

O levantamento foi realizado dos dias 18 a 31 de julho. Ao todo 56 produtos de 68 estabelecimentos de Goiânia foram avaliados.

Para quem tem pai ciclista, é importante ficar atento: a maior diferença encontrada pelo Procon foi na bicicleta aro de 18 velocidades. O item chegou a uma variação de 209%, sendo comercializado de R$ 1.099 a R$ 3.400.

Os objetos para bicicleta também contaram com alteração. A exemplo do o capacete tamanho M, da marca Hig One Win, que teve uma variação de 101,12%, sendo encontrado de R$ 89 a R$ 179 nas lojas da capital.

Já o refletor traseiro, utilizado pelos ciclistas para evitar reflexos solares está sendo vendido de R$ 20 a R$ 40, chegando a uma variação de 100%.

Já para quem tem pai pescador, vale ficar atento aos itens de pescaria, como as tradicionais varas de pesca. A vara para molinete de 1,60m, da marca MIG, contou com uma oscilação de 99,20%, sendo encontrada de R$ 99,90 a R$ 199. Já a vara carretilha da mesma marca, está sendo vendida de R$ 100 a R$ 199 chegando a uma variação de 99,00%.

Outras opções também foram pesquisadas pelo Procon Goiás, como a mala de viagem da marca Sestine, encontrada de R$ 369 a R$ 669, contando uma variação de 81,10%.

O perfume masculino Pour Homme, de 100 ml, da marca Versace que está sendo vendido de R$ 429 a R$ 739 , nas perfumarias de Goiânia, chegando uma diferença de 72,26%. A pesquisa completa, com relatórios e planilhas, está disponível no site do Procon Goiás.

Variação de preços entre 2024 e 2025

O relatório de pesquisa do Procon Goiás também avaliou a diferença dos preços dos presentes do Dia dos Pais fos anos de 2024 e 2025. A camisa de futebol do Goiás foi o item com maior oscilação de preços, chegando a uma variação de 70,35%, vendida de R$ 249,45 em 2024 e por R$ 424,95 em 2025.

Já o refletor traseiro para bicicletas da marca Absolute foi o produto que contou com maior queda nos preços neste período, chegando a uma redução de 28,88%, sendo comercializado por R$ 105 no ano passado e por R$ 74,67 neste ano.

Orientações

A principal dica do Procon Goiás é fazer a pesquisa comparativa de preços para gerar economia e evitar gastos desnecessários.

Todavia, o consumidor também deve ficar atento aos locais que oferecem preços abaixo do mercado, pois pode ser indício de golpes, fraudes e até mesmo, mercadorias falsificadas e com produtos com prazo de validade expirado.

Outro ponto importante é estar ciente sobre as possibilidades de troca e devolução. Lembrando que em compras físicas, o estabelecimento pode determinar suas próprias regras de troca.

Já em compras virtuais, o prazo de desistência é de sete dias, a contar pela data da compra, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Durante a compra, é importante exigir a entrega da nota fiscal, para evitar transtornos, em casos de trocas e devoluções de produtos.