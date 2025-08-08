APAE Anápolis divulga data para tradicional churrasco beneficente

Evento acontecerá no dia 24 de agosto e já está com mesas à venda. Renda será revertida em prol da instituição

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Anápolis confirmou oficialmente a data da edição 2025 do seu tradicional Churrasco Beneficente. O evento, que é um dos mais aguardados do calendário solidário da cidade, acontecerá no dia 24 de agosto, reunindo famílias, apoiadores e parceiros em uma tarde de confraternização e solidariedade.

A festa será realizada na sede da instituição, em clima de alegria, música ao vivo e, é claro, o famoso churrasco completo,preparado com carinho por voluntários e colaboradores. As mesas para o churrasco já estão sendo comercializadas ao preço de R$ 250,00, com direito a um espeto para quatro pessoas. Quem desejar estender o grupo pode adicionar mais duas convidados por R$ 50,00 por pessoa adicional, totalizando até seis lugares por mesa. O valor inclui almoço completo com acompanhamentos e a participação em uma das principais ações beneficentes da APAE Anápolis.

Segundo o presidente da instituição, Vanderley Cezário, o evento é uma das principais fontes de arrecadação para a manutenção das atividades educacionais, terapêuticas e assistenciais oferecidas gratuitamente pela entidade: “A APAE atende centenas de pessoas diariamente com serviços que vão muito além da educação. O churrasco é um momento de união, alegria e também de responsabilidade social. Cada espeto vendido é uma contribuição direta para a continuidade do nosso trabalho.”

Mais que um almoço, um ato de amor

O evento é conhecido não apenas pela gastronomia, mas pela atmosfera calorosa e pelo sentimento de pertencimento que promove entre os participantes. Para o superintendente da APAE Anápolis, David Caldas, o churrasco representa uma oportunidade única de aproximação entre a comunidade e a causa da pessoa com deficiência: “É emocionante ver a mobilização em torno desse evento. A presença de cada família é um gesto de apoio que se transforma em acolhimento, estrutura e inclusão para nossos alunos e usuários.”

Solidariedade que alimenta esperança

A expectativa da organização é de casa cheia. Nas edições anteriores, o evento reuniu mais de mil pessoas, ajudando a instituição a fechar o semestre com tranquilidade financeira e novos projetos em andamento. Para este ano, a meta é superar o número de mesas vendidas e garantir melhorias nos atendimentos especializados.

Interessados podem entrar em contato com a APAE Anápolis pelo telefone ou pelas redes sociais (@apaeaps) para adquirir convites, conhecer mais sobre os serviços prestados ou se voluntariar nas ações de apoio. “Participar do churrasco é um ato simples, mas de um impacto enorme. Quem vem uma vez, volta sempre”, conclui Vanderley.

Serviço

Data: 24 de agosto de 2025

Local: Sede da APAE Anápolis

Mesa e espeto para 4 pessoas: R$ 250,00

Pessoa extra (até mais 2): R$ 50,00 por convidado

Informações e reservas: @apaeaps