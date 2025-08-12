Baldy entrega benefícios habitacionais em Luziânia e Novo Gama nesta quarta-feira (13)

População será beneficiada com 226 unidades do Crédito Parceria, 579 cartões do Aluguel Social, 211 escrituras de regularização fundiária, além de sorteio de casas a custo zero

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), realiza nesta quarta-feira (13/08) diversas ações habitacionais nos municípios de Luziânia e Novo Gama. A programação inclui, em Luziânia, a entrega de 130 unidades habitacionais no Residencial Bela Vida Apoio e 96 unidades nos Residenciais Recanto Roriz IV, V e VI, que receberam recursos do programa Pra Ter Onde Morar – Crédito Parceria, além da distribuição de 500 cartões da modalidade Aluguel Social.

A primeira solenidade em Luziânia, de entrega de unidades habitacionais, está marcada para 9 horas, no Residencial Bela Vida Apoio 03, Parque Estrela D’Alva VII. Em seguida, às 10 horas, será realizada a entrega de 211 escrituras do programa de regularização fundiária da Agehab, no CMEB Maria Lucinda Leite, Distrito Agro Industrial (Dial). Os documentos serão disponibilizados gratuitamente às famílias, garantindo segurança jurídica e estabilidade patrimonial.

“As ações são resultado do compromisso do Governo de Goiás com as famílias que mais precisam, em regiões de alta demanda com o Entorno do Distrito Federal. A casa própria e o direito à escritura significam dignidade e novas oportunidades. Estamos transformando vidas com trabalho sério e políticas públicas eficientes”, afirma o presidente da Agehab, Alexandre Baldy.

O secretário de Estado da Infraestrutura, Adib Elias, destaca que a política habitacional goiana é uma das mais sólidas do País. “A determinação do governador é clara: levar moradia digna para todos os cantos de Goiás. Nosso foco é atingir 10 mil famílias com moradias a custo zero, além da entrega de subsídios para financiamentos e escrituras totalmente gratuitas. Estamos avançando rapidamente nessa meta”, garante Elias.

Sorteio de casas

A agenda de benefícios continua às 11 horas, no município de Novo Gama. A cidade do Entorno do DF recebe sorteio de famílias para 40 casas a custo zero, da modalidade Construção, e a entrega de 79 cartões do Aluguel Social. Os atendimentos serão realizados no Ginásio da Praça da Bíblia, Parque Estrela Dalva V. As ações habitacionais seguem como pilar do combate ao déficit habitacional no Estado, com programas que garantem moradia para famílias em situação de vulnerabilidade.

Serviço

Agenda 1: Entrega de 226 moradias e 500 cartões do Aluguel Social

Data: 13/08 – quarta-feira

Horário: 9 horas

Local: Residencial Bela Vida Apoio 03

Endereço: Rua 01, Quadra 11, Lt. 06-A, Parque Estrela D’Alva VII – Luziânia – GO

Agenda 2: Entrega de 211 escrituras de regularização fundiária

Data: 13/08 – quarta-feira

Horário: 10 horas

Local: CMEB – Maria Lucinda Leite

Endereço: Quadra 11, Distrito Agro Industrial (Dial) – Luziânia – GO

Agenda 3: Sorteio de casas a custo zero para 40 famílias e entrega de 79 cartões do Aluguel Social

Local: Ginásio da Praça da Bíblia

Data: 13/08 – quarta-feira

Horário: 11 horas

Endereço: Alameda 2 Hi, 2 – Parque Estrela Dalva V – Novo Gama – GO

