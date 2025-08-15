AgroSudeste 2025 é vitrine para o futuro do agro em Silvânia

Integração, tecnologia e capacitação marcam união da 3ª edição da feira com a 38ª Exposição Agropecuária da cidade

Entre os dias 26 e 31 de agosto, Silvânia sedia a 3ª edição da AgroSudeste Goiás integrada à 38ª Exposição Agropecuária. O evento, promovido pelo município e pelo sindicato rural de Silvânia em parceria com a Coopersil, SENAR, SEBRAE E OCB, reúne inovação, empreendedorismo e cultura, impulsionando o agronegócio regional como nunca antes.

Sob a liderança do prefeito e engenheiro agrônomo Carlos Mayer, a união de feiras resulta em uma programação robusta, que inclui palestras, tecnologia, rodeio, shows e valorização dos pequenos produtores, com destaque para o cooperativismo e negócios sustentáveis.

A junção da exposição tradicional com a AgroSudeste não é apenas simbólica. Segundo o prefeito Carlos Mayer, “em 2023 fizemos a primeira edição com apoio do SENAR, SEBRAE, FAEG… mas agora, como prefeito e ex-presidente do sindicato rural, trouxe essas feiras juntas, e nada mais justo”. Essa união fortalece o agronegócio local ao unir forças com instituições como FAEG/SENAR, SEBRAE, OCB e Coopersil.

Além de reforçar a representatividade institucional, a integração promove maior alcance para os expositores e visitantes, potencializando a troca de conhecimentos, negócios e a articulação com o setor público e privado.

Programação diversificada

A AgroSudeste acontecerá no ginásio Anchieta, às margens da entrada de Silvânia, e inclui uma série de atividades: início com o evento “Doutor Agro” no dia 21 de agosto; abertura oficial no dia 26 com autoridades; dia 27 com palestra do analista político Caio Popola; entrada da Caravana SIM e o “Dia C do Cooperativismo” no dia 29, em parceria com a OCB. O evento terá ainda shows de Guilherme & Santiago (28), Jota Quest (29), Humberto & Ronaldo (30) e Gian & Giovani (31), além de rodeios conduzidos por Gleidson Rodrigues.

Os expositores contarão com estandes de máquinas agrícolas, tecnologia como energia solar, e pavilhões da Coopersil (focando sanidade do rebanho e produção de leite) e do Sebrae, voltado a pequenos e mini produtores, com mel, cachaça, embutidos e outros produtos artesanais. No dia 29 também acontece o encontro de produtores, assistido por assistência técnica e gerencial, na carreta no SENAR, recebendo mais de 60 produtores.

Inovação tecnológica

A feira dá visibilidade à base produtiva, especialmente aos pequenos produtores, que expõem seus produtos no Pavilhão Sebrae, Mayer reforça a importância dessa ampliação de espaço: “damos foco para cooperativismo, sanidade do rebanho, produção leiteira… e espaço aos pequenos produtores”, potencializando oportunidades de mercado e renda.

A presença de tecnologias agrícolas de ponta, aliada a capacitação técnica oferecida em cursos e dinâmicas com palestrantes internacionais, consolida a AgroSudeste como catalisadora de modernização, cooperação e desenvolvimento sustentável do agronegócio regional.