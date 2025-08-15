AgroSudeste 2025 é vitrine para o futuro do agro em Silvânia

15 de agosto de 2025
Screenshot 2025-08-14 115804

Integração, tecnologia e capacitação marcam união da 3ª edição da feira com a 38ª Exposição Agropecuária da cidade

Entre os dias 26 e 31 de agosto, Silvânia sedia a 3ª edição da AgroSudeste Goiás integrada à 38ª Exposição Agropecuária. O evento, promovido pelo município e pelo sindicato rural de Silvânia em parceria com a Coopersil, SENAR, SEBRAE E OCB, reúne inovação, empreendedorismo e cultura, impulsionando o agronegócio regional como nunca antes.

Segundo o engenheiro agrônomo e prefeito de Silvânia, Carlos Mayer, a feira vai acontecer junto com a exposição agropecuária do município

Sob a liderança do prefeito e engenheiro agrônomo Carlos Mayer, a união de feiras resulta em uma programação robusta, que inclui palestras, tecnologia, rodeio, shows e valorização dos pequenos produtores, com destaque para o cooperativismo e negócios sustentáveis.

A junção da exposição tradicional com a AgroSudeste não é apenas simbólica. Segundo o prefeito Carlos Mayer, “em 2023 fizemos a primeira edição com apoio do SENAR, SEBRAE, FAEG… mas agora, como prefeito e ex-presidente do sindicato rural, trouxe essas feiras juntas, e nada mais justo”. Essa união fortalece o agronegócio local ao unir forças com instituições como FAEG/SENAR, SEBRAE, OCB e Coopersil.

Além de reforçar a representatividade institucional, a integração promove maior alcance para os expositores e visitantes, potencializando a troca de conhecimentos, negócios e a articulação com o setor público e privado.

Programação diversificada

A AgroSudeste acontecerá no ginásio Anchieta, às margens da entrada de Silvânia, e inclui uma série de atividades: início com o evento “Doutor Agro” no dia 21 de agosto; abertura oficial no dia 26 com autoridades; dia 27 com palestra do analista político Caio Popola; entrada da Caravana SIM e o “Dia C do Cooperativismo” no dia 29, em parceria com a OCB. O evento terá ainda shows de Guilherme & Santiago (28), Jota Quest (29), Humberto & Ronaldo (30) e Gian & Giovani (31), além de rodeios conduzidos por Gleidson Rodrigues.

Os expositores contarão com estandes de máquinas agrícolas, tecnologia como energia solar, e pavilhões da Coopersil (focando sanidade do rebanho e produção de leite) e do Sebrae, voltado a pequenos e mini produtores, com mel, cachaça, embutidos e outros produtos artesanais. No dia 29 também acontece o encontro de produtores, assistido por assistência técnica e gerencial, na carreta no SENAR, recebendo mais de 60 produtores.

Inovação tecnológica

A feira dá visibilidade à base produtiva, especialmente aos pequenos produtores, que expõem seus produtos no Pavilhão Sebrae, Mayer reforça a importância dessa ampliação de espaço: “damos foco para cooperativismo, sanidade do rebanho, produção leiteira… e espaço aos pequenos produtores”, potencializando oportunidades de mercado e renda.

A presença de tecnologias agrícolas de ponta, aliada a capacitação técnica oferecida em cursos e dinâmicas com palestrantes internacionais, consolida a AgroSudeste como catalisadora de modernização, cooperação e desenvolvimento sustentável do agronegócio regional.

Tags:

Veja também

Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

15 de agosto de 2025
anapolis aerea

Refis 2025, descontos de até 100% em juros e multas

14 de agosto de 2025
feijao

Goiás tem maior produção de feijão das últimas quatro safras

14 de agosto de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

Screenshot 2025-08-14 115804

AgroSudeste 2025 é vitrine para o futuro do agro em Silvânia

15 de agosto de 2025
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

15 de agosto de 2025
anapolis aerea

Refis 2025, descontos de até 100% em juros e multas

14 de agosto de 2025
feijao

Goiás tem maior produção de feijão das últimas quatro safras

14 de agosto de 2025
anapolis aerea

Anápolis promove capacitação voltada ao atendimento de pessoas com deficiência

14 de agosto de 2025