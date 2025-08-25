Aruanã e Santa Fé de Goiás recebem benefícios habitacionais nesta terça-feira (26/08)

Entrega de cartões do Aluguel Social, escrituras e sorteio de casas a custo zero fazem parte do programa Pra Ter Onde Morar, da Agência Goiana de Habitação (Fotos: Edgard Soares e Octacílio Queiroz)

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), do Goiás Social e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), realiza nesta terça-feira (26/8) duas importantes agendas de habitação em municípios goianos.

Em Aruanã, às 9h, serão entregues 22 cartões do programa Aluguel Social e 50 escrituras de unidades habitacionais do programa Casas a Custo Zero. Já em Santa Fé de Goiás, às 14h, acontece o sorteio presencial de 39 famílias relativo ao programa Pra Ter Onde Morar – Casas a Custo Zero.

A primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, destaca que o programa vai além da habitação: é sobre dignidade e transformação social. “Ver famílias recebendo a chave da casa própria ou o apoio para pagar o aluguel é a certeza de que estamos cuidando de quem mais precisa. Esse é o Governo de Goiás, que olha para as pessoas com carinho e responsabilidade”, afirma.

O presidente da Agehab, Alexandre Baldy, ressalta que as ações de habitação garantem segurança a milhares de famílias. “Cada escritura, cartão e sorteio representa mais que números: são histórias que mudam para sempre. Nosso papel é assegurar que esses benefícios cheguem a quem mais precisa, de forma transparente e sem custo”, explica Baldy.

Já o secretário de Estado da Infraestrutura, Adib Elias, reforça a capilaridade do programa. “Estamos presentes em todas as regiões do estado com obras, entregas e sorteios. A habitação em Goiás é prioridade e segue transformando a vida de milhares de famílias”, pontua.

Com iniciativas como estas, o Governo de Goiás reafirma o compromisso de ampliar a proteção social, reduzir o déficit habitacional e garantir mais qualidade de vida para a população em todas as regiões do estado.

Serviço

Evento 1: Entrega de 22 cartões do Aluguel Social e 50 escrituras de Casas a Custo Zero

Data: 26/08 – terça-feira

Horário: 9h

Local: Aruanã (GO)

Evento 2: Sorteio presencial de 39 famílias para Casas a Custo Zero – Programa Pra Ter Onde Morar – Casas a Custo Zero

Data: 26/08 – terça-feira

Horário: 14h

Local: Santa Fé de Goiás (GO)

Agência Goiana de Habitação (Agehab) – Governo de Goiás