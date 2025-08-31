Turismo cresce e Aeroporto de Goiânia registra maior movimentação em 70 anos

31 de agosto de 2025
aeroporto gyn
373 mil pessoas passaram pelo aeroporto de Goiânia em julho de 2025. Registro de desembarques foi de 188 mil (Fotos: Motiva Aeroportos)

Durante o mês de julho de 2025, passaram pelo Aeroporto de Goiânia 373.905 pessoas, de acordo com dados da Motiva, concessionária que administra o terminal.

O número não só é 12% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, como também representa a maior quantidade de embarques e desembarques em um único mês na história do aeroporto, fundado em 1955. O resultado foi 10% superior à expectativa da concessionária para o período.

Do total de 373.905 pessoas que passaram pelo terminal em julho, 188.170 desembarcaram e 185.735 decolaram para outras localidades. O saldo revela que mais passageiros ficaram pela capital, o que pode sinalizar também um aumento do fluxo turístico em Goiânia e localidades próximas.

“Esse aumento histórico no número de desembarques reforça a vocação de Goiânia como destino turístico de negócios e também como porta de entrada para os diversos atrativos da nossa região”, observa o presidente da Goiás Turismo, Roberto Naves.

“Mais visitantes chegando significam hotéis, bares e restaurantes movimentados, consolidando o turismo como um dos motores da nossa economia”, destaca.

O Aeroporto de Goiânia conta com voos diretos regulares para os aeroportos de:

  • Guarulhos;
  • Congonhas;
  • Viracopos;
  • Galeão;
  • Brasília;
  • Confins;
  • Recife;
  • Palmas.

Durante o mês de julho, também operou conexões diretas para Salvador e João Pessoa.

“O recorde alcançado em julho mostra não apenas a força do mercado aéreo em Goiânia, mas também a eficiência da operação no terminal. Temos uma equipe comprometida e uma infraestrutura preparada para atender à crescente demanda de passageiros”, afirma o gerente do Aeroporto de Goiânia, Wander Mello Jr.

Aviação executiva

O Aeroporto de Goiânia também se destaca na movimentação de aeronaves da aviação executiva. Em julho, foram registrados 2.505 pousos e decolagens de jatinhos e turboélices, posicionando o terminal como o quarto com mais movimentos desse tipo no Brasil — atrás apenas dos aeroportos da Pampulha (Belo Horizonte), Jundiaí (interior de São Paulo) e Campo de Marte (São Paulo capital).

 

Editado por  via Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo) – Governo de Goiás
