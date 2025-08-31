Turismo cresce e Aeroporto de Goiânia registra maior movimentação em 70 anos

373 mil pessoas passaram pelo aeroporto de Goiânia em julho de 2025. Registro de desembarques foi de 188 mil (Fotos: Motiva Aeroportos)

Durante o mês de julho de 2025, passaram pelo Aeroporto de Goiânia 373.905 pessoas, de acordo com dados da Motiva, concessionária que administra o terminal.

O número não só é 12% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, como também representa a maior quantidade de embarques e desembarques em um único mês na história do aeroporto, fundado em 1955. O resultado foi 10% superior à expectativa da concessionária para o período.

Do total de 373.905 pessoas que passaram pelo terminal em julho, 188.170 desembarcaram e 185.735 decolaram para outras localidades. O saldo revela que mais passageiros ficaram pela capital, o que pode sinalizar também um aumento do fluxo turístico em Goiânia e localidades próximas.

“Esse aumento histórico no número de desembarques reforça a vocação de Goiânia como destino turístico de negócios e também como porta de entrada para os diversos atrativos da nossa região”, observa o presidente da Goiás Turismo, Roberto Naves.

“Mais visitantes chegando significam hotéis, bares e restaurantes movimentados, consolidando o turismo como um dos motores da nossa economia”, destaca.

O Aeroporto de Goiânia conta com voos diretos regulares para os aeroportos de:

Guarulhos;

Congonhas;

Viracopos;

Galeão;

Brasília;

Confins;

Recife;

Palmas.

Durante o mês de julho, também operou conexões diretas para Salvador e João Pessoa.

“O recorde alcançado em julho mostra não apenas a força do mercado aéreo em Goiânia, mas também a eficiência da operação no terminal. Temos uma equipe comprometida e uma infraestrutura preparada para atender à crescente demanda de passageiros”, afirma o gerente do Aeroporto de Goiânia, Wander Mello Jr.

Aviação executiva

O Aeroporto de Goiânia também se destaca na movimentação de aeronaves da aviação executiva. Em julho, foram registrados 2.505 pousos e decolagens de jatinhos e turboélices, posicionando o terminal como o quarto com mais movimentos desse tipo no Brasil — atrás apenas dos aeroportos da Pampulha (Belo Horizonte), Jundiaí (interior de São Paulo) e Campo de Marte (São Paulo capital).