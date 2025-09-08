Caiado defende segurança pública como base para a verdadeira independência

Desfile cívico-militar reúne autoridades e milhares de espectadores no Centro de Goiânia; governador Ronaldo Caiado desfilou em carro aberto (Fotos: Romullo Carvalho e Wesley Costa)

O governador Ronaldo Caiado destacou, neste domingo (07/09), em Goiânia, durante o tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro, que a segurança pública é condição fundamental para a verdadeira independência de uma nação, ao resguardar a autoridade do Estado diante do crime.

“Nós podemos comemorar o 7 de Setembro porque aqui não tem território ocupado por bandido, nem facção atuando no Estado de Goiás. É a maior segurança pública do Brasil, com todos eles desfilando aqui com vocês”, discursou.

O desfile teve a participação de aproximadamente 4 mil integrantes, entre 2,5 mil agentes das forças militares, bem como representantes de instituições civis, escolas e sociedade organizada. O chefe do Executivo estadual goiano passou em revista à tropa, participou do hasteamento do Pavilhão Nacional e da execução do Hino Nacional Brasileiro.

Caiado estava acompanhado do comandante de Operações Especiais do Exército, general Sérgio Alexandre de Oliveira, do vice-governador Daniel Vilela, do prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, e da cúpula da Segurança Pública de Goiás.

Governador cumprimenta público presente (Romullo Carvalho e Wesley Costa)

No sétimo ano de governo, esta é a última participação de Caiado como governador na data que carrega significado histórico para a nação brasileira.

“Trabalho com honestidade, botando para valer o amor e o espírito público para que, ao terminar o meu mandato, eu possa caminhar pelas ruas não só de Goiânia, mas de todo o Estado. Eu não precisarei mudar de Goiás, porque o povo me atende com carinho e me deu agora uma aprovação de 88%, nunca atingida nesse país”, sublinhou ao destacar o resultado da pesquisa Quaest divulgada no final de agosto.

Desfile

Desfile teve público estimado de 5 mil pessoas (Foto: Romullo Carvalho e Wesley Costa)

As apresentações percorreram a Avenida Tocantins, no setor Central de Goiânia. O público presente foi estimado em aproximadamente 5 mil pessoas. As autoridades acompanharam o evento do palanque oficial.

“Parabéns, governador, o senhor mostra a força do nosso Estado, das nossas forças de segurança de uma maneira geral e também das nossas escolas estaduais, que deram show aqui na avenida”, afirmou o prefeito Sandro Mabel. “Esse desfile de 7 de Setembro vai ficar cada vez melhor”, acrescentou o gestor.

Desfile também teve participação de tropa aérea (Fotos: Romullo Carvalho e Wesley Costa)

As tropas militares abriram a celebração marchando e, ainda, em desfile motorizado, de cavalaria e aéreo. Integraram a cerimônia, em ordem, a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro, a Polícia Militar do Estado de Goiás, os Colégios Militares, o Corpo de Bombeiros Militar, a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Civil, a Polícia Científica, a Polícia Penal, a Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor de Goiás (Procon Goiás) e o Programa de Defesa do Consumidor (Procon Goiânia).

Educação e civismo

Bandas, fanfarras e corais receberam R$ 1 milhão em investimentos este ano (Fotos: Romullo Carvalho e Wesley Costa)

As bandas marciais de seis colégios da rede estadual iniciaram a parte civil do desfile. Caiado acompanhou com orgulho e lembrou como a educação foi resgatada em suas gestões, permanecendo como um dos eixos de investimentos de seu governo desde 2019.

Ele mencionou o incentivo ao civismo e ao patriotismo no ambiente escolar, com projetos das bandas marciais apoiados diretamente pelo Governo de Goiás. Somente neste ano, bandas, fanfarras e corais receberam R$ 1 milhão em investimentos, destinados por meio do Fundo de Arte e Cultura de Goiás (FAC).