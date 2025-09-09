Pesquisa do Procon aponta variação de até 100% em itens da cesta básica em Anápolis

Durante a pesquisa, os agentes fiscalizadores estiveram nos supermercados Pérola, Rio Vermelho, Floresta, Alvorada, Hiper Vi e Super Vi

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Durante a pesquisa, os agentes fiscalizadores estiveram nos supermercados Pérola, Rio Vermelho, Floresta, Alvorada, Hiper Vi e Super Vi.

O tomate apresentou a maior variação de preço: o valor mais alto foi encontrado no Hiper Vi, a R$5,99, enquanto o menor preço estava nos supermercados Alvorada e Floresta, a R$2,99, registrando uma diferença de 100%.

Outros itens também registraram grande variação, como o feijão carioquinha (97%), a batata inglesa (82%) e o sabão em pó (72%).

Segundo a pesquisa, o gasto médio de um indivíduo que recebe um salário mínimo é de R$566,31, o que representa 37,3% da renda mensal. Na comparação entre agosto e setembro, foi identificada uma redução de R$30,69 (trinta reais e sessenta e nove centavos).

De acordo com o Procon, é fundamental que os consumidores estejam atentos às regulamentações que protegem seus direitos, com especial cuidado às informações presentes nos rótulos dos produtos.

O órgão orienta que, em caso de suspeita de irregularidades, o consumidor deve entrar em contato diretamente pelo Zap da Prefeitura, no número (62) 98551-6888, ou pelo telefone (62) 98551-8185.

Confira a tabela e o relatório técnico da pesquisa na íntegra.