Casas a Custo Zero serão entregues em Santa Rita do Araguaia

Até o final de 2026, a meta é entregar 10 mil unidades habitacionais gratuitas (Foto: Agehab)

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), realiza nesta sexta-feira (19/09), às 14h, a entrega de 48 casas do Programa Pra Ter Onde Morar – Construção / Casas a Custo Zero, no município de Santa Rita do Araguaia. São quase R$ 6 milhões em investimentos.

A coordenadora do Goiás Social e primeira-dama do Estado, Gracinha Caiado, reforça o compromisso social da gestão estadual com a população que mais precisa.

“Entregar a casa própria para essas famílias é garantir dignidade, segurança e a realização de um sonho. É isso que o Goiás Social representa: um Estado que cuida de gente, que trabalha com justiça social. Nenhum outro estado faz o que Goiás está fazendo com esse programa”, afirma.

Casas a Custo Zero

Segundo o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, o modelo goiano de habitação tem se destacado nacionalmente justamente por eliminar as barreiras financeiras que impedem o acesso à moradia.

“Esse é um programa que muda vidas. Com apoio técnico e jurídico da Agehab, o beneficiário recebe uma casa construída do zero, sem pagar por escritura, financiamento ou qualquer parcela. É um direito entregue com dignidade”, destaca.

O secretário de Estado da Infraestrutura, Adib Elias, também comemora mais essa entrega, que fortalece a meta estabelecida pelo governador Ronaldo Caiado.

“Seguimos trabalhando em ritmo acelerado para cumprir o compromisso de entregar 10 mil casas até o fim de 2026. Essa entrega em Quirinópolis é mais uma prova de que o governo está presente em todas as regiões, transformando realidades com infraestrutura e respeito às pessoas”, pontua.

O Pra Ter Onde Morar – Construção / Casas a Custo Zero segue em expansão em todas as regiões do estado. Até o final de 2026, a meta do Governo de Goiás é entregar 10 mil unidades habitacionais gratuitas.

Para se tornar beneficiário, é necessário comprovar renda familiar de até um salário mínimo, não possuir imóvel em seu nome, estar inscrito no CadÚnico e residir no município onde as casas estão sendo construídas. A seleção é realizada com apoio das prefeituras e rigorosa análise social.