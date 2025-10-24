Anápolis mantém atendimentos de hemodiálise sem interrupções

24 de outubro de 2025
anapolis aerea

Medida foi articulada pela Administração Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, com o objetivo de assegurar que nenhum paciente fique sem o tratamento (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Foi assinado nesta terça-feira (21) o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a Prefeitura de Anápolis, o Ministério Público e a Fundação James Fanstone, que garante a continuidade dos atendimentos de hemodiálise na cidade. A medida foi articulada pela Administração Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, com o objetivo de assegurar que nenhum paciente fique sem o tratamento.O TAC foi firmado após o Instituto de Nefrologia de Anápolis (Inam) optar por não renovar o contrato com o município por motivos administrativos e financeiros. Com o acordo, a Fundação James Fanstone, única instituição habilitada pelo Ministério da Saúde, assumirá temporariamente o serviço, ampliando o número de turnos para atender à demanda existente.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, toda a logística necessária já foi organizada para garantir a continuidade do atendimento. Os novos turnos de hemodiálise (terceiro e o quarto), começam a funcionar no próximo sábado (25).

“A saúde é prioridade absoluta da nossa administração. Temos atuado de forma responsável e rápida para garantir que nenhum cidadão anapolino fique sem o atendimento que precisa”, afirmou o prefeito Márcio Corrêa.

Todos os pacientes já foram comunicados e orientados sobre as mudanças, e a transição está sendo acompanhada de perto pela equipe técnica da pasta.

Atualmente, cerca de 300 pacientes realizam o tratamento de hemodiálise na rede municipal. Com a ampliação dos turnos, o atendimento será mantido sem interrupções até a implantação de uma nova unidade na cidade, que está em fase de planejamento pela Secretaria.

