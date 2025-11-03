Consumidor: Mutirão de conciliação segue até sexta-feira

3 de novembro de 2025
vapt vupt
Mutirão reforça compromisso dos órgãos com o direito dos consumidores (Foto: Divulgação Procon)

O Procon Goiás, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), promovem mais uma edição do Mutirão de conciliação, que teve início no último dia 29, e segue até 7 de novembro, reforçado o compromisso dos órgãos com a efetividade dos direitos do consumidor.

Durante estes dias, os consumidores terão a oportunidade de apresentar suas demandas diretamente aos representantes das empresas participantes, com o apoio de conciliadores. A iniciativa busca evitar, principalmente, a judicialização de conflitos.

O superintendente do Procon Goiás, Marco Palmerston, destaca que a realização do mutirão reforça o papel das instituições em servir à sociedade.

Eventos como esse são um avanço importante na promoção do diálogo e da resolução pacífica das questões relacionadas a consumo. Esse formato aproxima consumidor e fornecedor, fortalece a cultura da conciliação e mostra que é possível resolver divergências com respeito e equilíbrio e agilidade”, explica.

Mutirão de conciliação

Atendimento on-line

O atendimento ocorrerá nos formatos presencial e virtual a depender da demanda do consumidor e da disponibilidade da empresa.

Os consumidores devem agendar atendimento no Procon Goiás, por meio do Portal Expresso, para serem direcionados ao mutirão.

A audiência de conciliação no formato virtual garante comodidade aos consumidores e dependerá da viabilidade das empresas.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo whatsapp da Central de Conciliação do TJGO por meio do número (62) 98218-2532.

Atendimento presencial

Na modalidade presencial, as audiências de conciliação serão realizadas no auditório do Fórum Cível de Goiânia, localizado na Av. Olinda, 722 – Qd. G, Lt. 04 – Park Lozandes, das 13h às 18h.

Documentos necessários

Os consumidores devem apresentar documentos pessoais, comprovante de endereço e todos os documentos relacionados à empresa que deseja resolver pendências (contrato, recibos, comprovantes de pagamentos, etc).

Empresas envolvidas

O mutirão contará com a participação de 18 empresas, como:

  • Equatorial;
  • Saneago;
  • Banco Santander;
  • Caixa Econômica Federal;
  • Banco do Brasil;
  • Claro;
  • Tim;
  • Casas Bahia;
  • Banco C6;
  • Novo Mundo;
  • Nacional G3;
  • Magazine Luiza;
  • Pernambucanas;
  • Banco Safra;
  • Banco CSF;
  • Agibank;
  • Ativos SA;
  • We Pink.

Entre os principais temas que poderão ser resolvidos estão cobranças indevidas, cancelamentos de serviços, atrasos em entregas e outras questões relacionadas ao consumo.

 

Editado por  via Procon Goiás – Governo de Goiás
Tags:

Veja também

Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

3 de novembro de 2025
pra ter onde morar

Estado realiza mais de 4,7 mil entregas do Aluguel Social em outubro

2 de novembro de 2025
queijos

Secretaria de Indústria e Comércio avança na implementação de novo selo que fortalece pequenos empreendedores e garante segurança alimentar

2 de novembro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

vapt vupt

Consumidor: Mutirão de conciliação segue até sexta-feira

3 de novembro de 2025
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

3 de novembro de 2025
pra ter onde morar

Estado realiza mais de 4,7 mil entregas do Aluguel Social em outubro

2 de novembro de 2025
queijos

Secretaria de Indústria e Comércio avança na implementação de novo selo que fortalece pequenos empreendedores e garante segurança alimentar

2 de novembro de 2025
arm

ARM reforça diálogo com empresas para aprimorar serviços de saneamento e transporte público em Anápolis

2 de novembro de 2025