Consumidor: Mutirão de conciliação segue até sexta-feira

Mutirão reforça compromisso dos órgãos com o direito dos consumidores (Foto: Divulgação Procon)

O Procon Goiás, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), promovem mais uma edição do Mutirão de conciliação, que teve início no último dia 29, e segue até 7 de novembro, reforçado o compromisso dos órgãos com a efetividade dos direitos do consumidor.

Durante estes dias, os consumidores terão a oportunidade de apresentar suas demandas diretamente aos representantes das empresas participantes, com o apoio de conciliadores. A iniciativa busca evitar, principalmente, a judicialização de conflitos.

O superintendente do Procon Goiás, Marco Palmerston, destaca que a realização do mutirão reforça o papel das instituições em servir à sociedade.

“Eventos como esse são um avanço importante na promoção do diálogo e da resolução pacífica das questões relacionadas a consumo. Esse formato aproxima consumidor e fornecedor, fortalece a cultura da conciliação e mostra que é possível resolver divergências com respeito e equilíbrio e agilidade”, explica.

Mutirão de conciliação

Atendimento on-line

O atendimento ocorrerá nos formatos presencial e virtual a depender da demanda do consumidor e da disponibilidade da empresa.

Os consumidores devem agendar atendimento no Procon Goiás, por meio do Portal Expresso, para serem direcionados ao mutirão.

A audiência de conciliação no formato virtual garante comodidade aos consumidores e dependerá da viabilidade das empresas.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo whatsapp da Central de Conciliação do TJGO por meio do número (62) 98218-2532.

Atendimento presencial

Na modalidade presencial, as audiências de conciliação serão realizadas no auditório do Fórum Cível de Goiânia, localizado na Av. Olinda, 722 – Qd. G, Lt. 04 – Park Lozandes, das 13h às 18h.

Documentos necessários

Os consumidores devem apresentar documentos pessoais, comprovante de endereço e todos os documentos relacionados à empresa que deseja resolver pendências (contrato, recibos, comprovantes de pagamentos, etc).

Empresas envolvidas

O mutirão contará com a participação de 18 empresas, como:

Equatorial;

Saneago;

Banco Santander;

Caixa Econômica Federal;

Banco do Brasil;

Claro;

Tim;

Casas Bahia;

Banco C6;

Novo Mundo;

Nacional G3;

Magazine Luiza;

Pernambucanas;

Banco Safra;

Banco CSF;

Agibank;

Ativos SA;

We Pink.

Entre os principais temas que poderão ser resolvidos estão cobranças indevidas, cancelamentos de serviços, atrasos em entregas e outras questões relacionadas ao consumo.