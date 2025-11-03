Consumidor: Mutirão de conciliação segue até sexta-feira
O Procon Goiás, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), promovem mais uma edição do Mutirão de conciliação, que teve início no último dia 29, e segue até 7 de novembro, reforçado o compromisso dos órgãos com a efetividade dos direitos do consumidor.
Durante estes dias, os consumidores terão a oportunidade de apresentar suas demandas diretamente aos representantes das empresas participantes, com o apoio de conciliadores. A iniciativa busca evitar, principalmente, a judicialização de conflitos.
O superintendente do Procon Goiás, Marco Palmerston, destaca que a realização do mutirão reforça o papel das instituições em servir à sociedade.
“Eventos como esse são um avanço importante na promoção do diálogo e da resolução pacífica das questões relacionadas a consumo. Esse formato aproxima consumidor e fornecedor, fortalece a cultura da conciliação e mostra que é possível resolver divergências com respeito e equilíbrio e agilidade”, explica.
Mutirão de conciliação
Atendimento on-line
O atendimento ocorrerá nos formatos presencial e virtual a depender da demanda do consumidor e da disponibilidade da empresa.
Os consumidores devem agendar atendimento no Procon Goiás, por meio do Portal Expresso, para serem direcionados ao mutirão.
A audiência de conciliação no formato virtual garante comodidade aos consumidores e dependerá da viabilidade das empresas.
Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo whatsapp da Central de Conciliação do TJGO por meio do número (62) 98218-2532.
Atendimento presencial
Na modalidade presencial, as audiências de conciliação serão realizadas no auditório do Fórum Cível de Goiânia, localizado na Av. Olinda, 722 – Qd. G, Lt. 04 – Park Lozandes, das 13h às 18h.
Documentos necessários
Os consumidores devem apresentar documentos pessoais, comprovante de endereço e todos os documentos relacionados à empresa que deseja resolver pendências (contrato, recibos, comprovantes de pagamentos, etc).
Empresas envolvidas
O mutirão contará com a participação de 18 empresas, como:
- Equatorial;
- Saneago;
- Banco Santander;
- Caixa Econômica Federal;
- Banco do Brasil;
- Claro;
- Tim;
- Casas Bahia;
- Banco C6;
- Novo Mundo;
- Nacional G3;
- Magazine Luiza;
- Pernambucanas;
- Banco Safra;
- Banco CSF;
- Agibank;
- Ativos SA;
- We Pink.
Entre os principais temas que poderão ser resolvidos estão cobranças indevidas, cancelamentos de serviços, atrasos em entregas e outras questões relacionadas ao consumo.