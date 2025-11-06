Prefeitura de Anápolis celebra o Dia Nacional da Cultura com ações que valorizam artistas locais

6 de novembro de 2025
banda anapolis

Município vem ampliando o acesso à arte e transformando os espaços culturais em pontos ativos de convivência, aprendizado e criatividade (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis celebra o Dia Nacional da Cultura, nesta quarta-feira (5), destacando o conjunto de ações que têm fortalecido o setor cultural e valorizado os artistas anapolinos. Sob a gestão do prefeito Márcio Corrêa, o município vem ampliando o acesso à arte e transformando os espaços culturais em pontos ativos de convivência, aprendizado e criatividade.A Estação Ferroviária, antes fechada, hoje abriga exposições, workshops, cursos e ensaios da banda municipal e da orquestra de violeiros, tornando-se um dos principais polos culturais da cidade. Já a Biblioteca Municipal passou a oferecer aulas de idiomas e oficinas gratuitas, em parceria com escolas e instituições locais, com o apoio de professores voluntários.

Outro destaque é o Museu de Artes Plásticas de Anápolis (MAPA), que tem recebido exposições e atualmente passa por um processo inédito de catalogação do acervo, iniciativa fundamental para o registro e preservação das obras que compõem a história cultural do município.

O Centro Cultural Ulysses Guimarães tem se consolidado como espaço de inclusão e formação artística, com projetos como o Cine Incluir, a Semana das Crianças e a próxima Semana da Consciência Negra. A Galeria Antônio Sibasolly também ganhou destaque ao sediar, pela primeira vez, uma exposição exclusiva de artistas anapolinos, reforçando o reconhecimento do talento local.

Além dos espaços centrais, a Prefeitura tem levado dança, música e arte para os bairros, com atividades no Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU do Alvorada e parcerias com as escolas de tempo integral. Entre as iniciativas de maior sucesso está a Quarta Cultural, que abre o Teatro Municipal para apresentações de diferentes linguagens e tem aproximado novos públicos das produções artísticas.

“Estamos dando palco e voz aos artistas anapolinos e fortalecendo nossos espaços culturais. Neste Dia da Cultura, celebramos a arte que transforma e aproxima a comunidade”, destacou a secretário de Cultura e Turismo, Rafael Pires.

