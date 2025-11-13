Agehab entrega 81 casas a custo zero em Joviânia e Carmo do Rio Verde nesta sexta-feira (14/11)

Cerca de 4,5 mil famílias goianas já foram contempladas com moradias sem custo algum desde o início do Programa Pra Ter Onde Morar – Casas a Custo Zero (Fotos: Edgard Soares e Octacílio Queiroz)

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), entrega 81 unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar – Casas a Custo Zero nos municípios de Carmo do Rio Verde (45 UHs) e Joviânia (36 UHs), nesta sexta-feira (14/11), onde ocorrem as solenidades às 08h e 11h, respectivamente. As moradias são destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social e entregues gratuitamente, das chaves às escrituras, sem custo algum para os beneficiários.

A coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, reforça o compromisso do governo com as famílias que mais precisam. “Cada casa entregue representa dignidade, segurança e esperança para uma família goiana. É gratificante ver o impacto que esse programa tem na vida das pessoas. E é por isso que seguimos firmes com o trabalho, transformando vidas por todo o Estado”, afirma.

Segundo o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, o programa habitacional do Governo de Goiás é modelo no País. “Entregar uma casa com escritura, toda regularizada e sem custo algum para quem mais precisa, é um ato de justiça social. O trabalho da Agehab é garantir que cada etapa, desde a construção até a entrega das chaves, aconteça com qualidade e respeito ao cidadão”, destaca. Mais de 160 cidades já foram contempladas com casas a custo zero.

De acordo com o secretário de Estado da Infraestrutura, Adib Elias, a política habitacional tem avançado de forma acelerada, com obras em diversos municípios. “Seguimos a determinação do governador Ronaldo Caiado de levar moradias dignas a quem mais precisa. Temos centenas de casas em construção e parcerias firmadas com as prefeituras para ampliar ainda mais o alcance do programa”, ressalta.

Serviço 1

Agenda: Entrega de 45 casas a custo zero em Carmo do Rio Verde

Data: sexta-feira, 14/11/25

Horário: 8h

Local: Residencial Aldeia do Cerrado

Endereço: Rua AC – 02, Qd. 03, Lt. 11, Residencial Aldeia do Cerrado. Carmo do Rio Verde – GO

Serviço 2

Agenda: Entrega de 36 casas a custo zero em Joviânia

Data: sexta-feira, 14/11/25

Horário: 11h

Local: Bairro Vilson Fernandes

Endereço: Rua João Ana, Qd.06, Lt.06 – Bairro Vilson Fernandes. Joviânia – GO

Agência Goiana de Habitação – Governo de Goiás