Confira o calendário oficial das corridas de rua de 2026 em Anápolis

Calendário reforça a consolidação de Anápolis como polo regional de corridas de rua (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Em 2025, circuito conta com oito etapas completas, através de determinação do prefeito Márcio Corrêa, que estabeleceu o compromisso de garantir que todas fossem realizadas.

Agora, com a manutenção dessa diretriz, o prefeito renova para 2026 o compromisso com o esporte, ampliando e consolidando os eventos de corrida na cidade. Esse fortalecimento também inclui o Ekiden e a 2ª Meia Maratona, cuja primeira edição, realizada no último domingo (16), marcou uma grande tradição iniciada pela atual gestão.

O calendário de 2026 começa em 28 de março, com a tradicional etapa noturna que abre o 15º Circuito Anapolino de Corrida de Rua. A segunda etapa ocorre em 26 de abril, seguida pela 2ª Ekiden (prova de revezamento) marcada para 9 de maio.

A terceira etapa está programada para 31 de maio, enquanto a quarta, batizada de etapa caipira (antiga Cross Country), ocorre em 21 de junho. Em julho, duas provas tradicionais movimentam o calendário: a 45ª Mini Maratona 31 de Julho e a 2ª Corrida 31 de Julho Kids, ambas no dia 26.

O circuito continua em 23 de agosto, com a quinta etapa, e segue para uma das provas mais aguardadas do ano: a 2ª Meia Maratona 21K, agendada para 13 de setembro. A sexta etapa acentece logo depois, no dia 27 de setembro.

A tradicional Corrida Kids está confirmada para 11 de outubro. O circuito continua em outubro, os corredores participam da sétima etapa, marcada para o dia 25.

Para encerrar o ano esportivo, no dia 29 de novembro, acontece a oitava e última etapa do circuito.

Vale reforçar que as datas foram pensadas a partir do calendário da Federação Goiana de Atletismo (FGAt), com objetivo de evitar que as provas sejam realizadas nos mesmo dias que outras corridas de outros municípios, garantindo assim maior comodidade para os atletas que gostam de participar de todas as competições de Goiás.