Natal do Bem 2025 encanta o público com grandes novidades

Visitantes atravessam o novo Túnel de LED, atração inédita que conta a história do menino Nicolau, futuro Papai Noel (Foto: Diego Canedo)

O Natal do Bem 2025 começou iluminando corações e reacendendo o encanto da temporada mais esperada do ano.

Realizado pelo Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), o evento surpreende o público com duas atrações inéditas: o Túnel de LED, que narra a origem do menino Nicolau até se tornar o Papai Noel; e o Storytelling do Papai Noel, experiência imersiva que conduz visitantes por seis cenários da rotina do bom velhinho.

Logo nos primeiros dias, as novidades se tornaram os espaços mais disputados da esplanada, arrancando sorrisos, lágrimas emocionadas e a sensação de que a magia natalina realmente existe.

A presidente de honra da OVG e coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, explica que a proposta deste ano foi criar uma vivência que fosse além da decoração e chegasse ao coração das famílias.

“O Natal do Bem é sobre acolhimento, esperança e afeto. Cada ambiente foi pensado com carinho para que crianças e adultos se sintam parte dessa grande história. O túnel de LED e o Storytelling são experiências que despertam emoção verdadeira e fazem as pessoas acreditarem ainda mais na beleza do Natal”, afirma.

Túnel

Logo na entrada, o novo Túnel de LED surpreende pela grandiosidade. Em uma espécie de passagem mágica, luzes, animações e janelas narrativas mostram a trajetória do menino Nicolau, um jovem artesão de brinquedos que dedicava seus dias a espalhar alegria pela vila onde cresceu.

A travessia mistura tecnologia e poesia visual, e o público caminha por cenas que remetem aos elementos decorativos da esplanada, aos carros alegóricos do desfile e aos personagens que compõem o universo do Natal do Bem. Crianças param, apontam, sorriem. Adultos diminuem o passo para sentir o momento. Muitos descrevem a experiência como “cinematográfica”.

“É de arrepiar. Parece que a gente entra dentro de um filme. Minha filha saiu do túnel encantada”, disse a visitante Ana Paula Ferreira, acompanhada da filha de seis anos.

Uma viagem pelo universo do Papai Noel

O Storytelling do Papai Noel, outra novidade da edição, aprofunda a imersão com ambientes cenográficos que recriam o dia a dia do bom velhinho.

O percurso começa no Estábulo, onde Noel alimenta e cuida dos animais antes de iniciar a jornada; segue para a Oficina de Cartas, onde ele lê pedidos vindos de todas as partes do mundo; passa pelo Chá da Tarde preparado pelos duendes no bosque; chega ao Pátio das Crianças, onde ele brinca, dança e recebe desenhos; avança para a Noite Mágica, quando se prepara para vestir o traje vermelho; e culmina na Contagem Regressiva para a grande viagem, quando ele parte no trenó para distribuir presentes pelo mundo inteiro.

Para a diretora-geral da OVG, Adryanna Caiado, a emoção que o público demonstra é o maior reconhecimento ao trabalho realizado ao longo do ano.

“Queríamos oferecer algo realmente inesquecível, que fizesse cada pessoa voltar a acreditar na magia, no encantamento e na força dos encontros. As famílias entram nesses ambientes e se transformam. É isso que nos move: tocar vidas com alegria e esperança”, destaca.

A cada noite, filas se formam e, ao final do percurso, muitos voltam para rever detalhes que perderam na primeira vez. Há quem repita o Storytelling três, quatro vezes.

“Parece que a gente entra no mundo dele. É tão bonito que dá vontade de ficar lá dentro para sempre”, relatou Daniela Rocha, visitante que levou os dois filhos para conhecer as atrações.

Com todas as experiências gratuitas e abertas ao público, o Natal do Bem reforça seu papel social: reunir famílias, oferecer oportunidades de lazer acessíveis e espalhar beleza por toda a cidade.

Famílias vivendo experiência imersiva no Natal do Bem (Foto: Diego Canedo)

A cada edição, o evento se reinventa e amplia a sensação de pertencimento, tornando-se um dos maiores projetos de celebração natalina do Brasil.

Ao ver a Esplanada cheia, repleta de crianças correndo, pais fotografando, avós sorrindo e amigos se emocionando, Gracinha Caiado resume o propósito do projeto.