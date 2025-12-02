Prefeitura de Anápolis lança o Natalino: o Natal do Anapolino com custo zero para os cofres públicos

2 de dezembro de 2025
papai noel

Natalino oferece neve artificial, brinquedos e espetáculos até 20 de dezembro (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), lançou na noite desta segunda-feira (1°) o Natalino: o Natal do Anapolino. As comemorações ocorrem até o dia 20 de dezembro, na Praça Bom Jesus, que conta com uma decoração especial além de diversas atrações para as famílias da cidade.

O gestor fez questão de destacar que toda a estrutura foi montada sem utilizar verba da Prefeitura. Ele ressaltou que graças ao apoio da iniciativa privada foi possível entregar tudo a custo zero.

“Os anapolinos já pagam muitos impostos, por isso não medimos esforços para que esta celebração acontecesse, mas sem precisar mexer nos cofres públicos”, frisou.

A programação, 100% gratuita, contará com atrações como neve artificial, brinquedos, pipoca, algodão doce e uma agenda de espetáculos até o dia 20 de dezembro.

Já a pista de patinação no gelo será inaugurada na quarta-feira (03) e deverá permanecer disponível para a população até o dia 10 de janeiro.

A segurança também foi reforçada, com lançamento de uma operação especial de Natal da Polícia Militar.

“Os anapolinos poderão desfrutar com tranquilidade desse momento. Aproveitar os momentos em família. É uma alegria muito grande poder proporcionar isso para os moradores da nossa cidade e também aos visitantes que quiserem aproveitar nossa festa”, afirmou o prefeito.

