Agehab entrega mais de 120 casas a custo zero em Silvânia, Abadiânia e Rubiataba neste final de semana

Mais de 4,5 mil famílias já foram beneficiadas com moradias a custo zero desde o início do programa Pra Ter Onde Morar em Goiás (Fotos: Edgard Soares e Octacílio Queiroz)

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Agência Goiana de Habitação (Agehab), entrega 124 moradias do Programa Pra Ter Onde Morar – Construção/Casas a Custo Zero nos municípios de Silvânia, Abadiânia, nesta sexta-feira (05/12), e Rubiataba, no sábado (06/12). As moradias são destinadas a famílias com renda até um salário mínimo.

A coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, reforça o compromisso do governo com as famílias em situação de vulnerabilidade social. “A cada casa que chega às mãos de uma família, entregamos também segurança, dignidade e um novo horizonte. O impacto desse programa emociona e nos impulsiona a seguir avançando, levando transformação para todo o Estado”, afirma.

De acordo com o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, o programa habitacional do Governo de Goiás é inédito em todo país e deveria servir de modelo para outros gestores. “Entregar uma casa de alto padrão, totalmente regularizada e com escritura gratuita para quem mais precisa é promover justiça social na prática. O compromisso da Agehab é assegurar que cada fase, da obra à entrega das chaves, seja realizada com excelência, responsabilidade e respeito às famílias.”, destaca.

Serviço:

Agenda: Entrega de 40 casas a custo zero em Silvânia

Data: sexta-feira, 05/12/25

Horário: 14h

Local: Residencial Jardim das Oliveiras

Endereço: Quadra 01 a 05 e Quadra 09, Residencial Jardim das Oliveiras – Silvânia – GO

Agenda: Entrega de 50 casas a custo zero em Silvânia

Data: sexta-feira, 05/12/25

Horário: 16h

Local: Residencial José Divino Lopes

Endereço: Quadra 04 a 08, Residencial José Divino Lopes – Abadiânia – GO

Agenda: Entrega de 34 casas a custo zero em Rubiataba

Data: sábado, 06/12/25

Horário: 8h

Local: Região Pantanal, Patos e Lote X-94

Endereço: Quadra 01, Lote 01 a 34 Rubiataba – GO

Agência Goiana de Habitação – Governo de Goiás