Anápolis poderá se tornar polo de confecção com apoio do Estado e novo projeto da Secretaria de Indústria e Comércio

Município articula ações para implantação de polo de confecção em 2026 (Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

O encontro contou com a presença do secretário municipal de Indústria, Comércio e Agricultura, Kim Abrahão e de outros representantes da secretaria; do secretário estadual César Augusto; e do presidente da Cooperativa de Moda de Anápolis, Vinícius.

A reunião teve como foco apresentar o projeto, alinhar as primeiras ações conjuntas e fortalecer a articulação entre os gestores, que até então não se conheciam pessoalmente. A pasta estadual demonstrou interesse imediato na proposta.

Polo de moda em Anápolis

A iniciativa pretende estruturar um polo de moda e costura no município a partir de 2026. A solicitação de uma máquina industrial de grande porte foi um dos pontos abordados na reunião, sendo considerada essencial para viabilizar a estrutura de produção do futuro polo. O equipamento é fornecido pelo Governo de Goiás aos municípios que desenvolvem iniciativas voltadas ao setor têxtil.

Atualmente, Anápolis é considerada um local estratégico para o desenvolvimento industrial do Estado.

De acordo com o secretário municipal Kim Abrahão, a implantação do projeto deve impulsionar a geração de empregos e fortalecer a cadeia produtiva da moda.

“O Moda Anápolis tem potencial para ser um dos grandes projetos de 2026, com impacto real na economia criativa e na geração de oportunidades. Continuaremos avançando nas tratativas e formalizando as demandas em parceria com o Governo de Goiás”, afirmou.