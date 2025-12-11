Município assegura proteção e cuidado a idoso de 81 anos encontrado em situação de abandono

Ação integrada garante atendimento e dignidade ao idoso em situação de risco (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A ação foi conduzida pela equipe da Assistência Social, que esteve no local após receber informações sobre a situação de vulnerabilidade em que ele se encontrava.

No momento do atendimento, o idoso apresentava sinais de fragilidade e falta de cuidados básicos. Com o apoio do SAMU, ele foi levado imediatamente ao Hospital Municipal Georges Hajjar, onde está em observação, passando por exames e avaliação médica completa. Ele também teve acesso a roupas e calçados limpos.

O cuidado ao idoso foi acompanhado pela primeira-dama e secretária de Assistência e Políticas Públicas, Carla Corrêa, que acolheu o homem pessoalmente, ofereceu todo o suporte necessário e determinou que ele seja monitorado continuamente pelas equipes da rede municipal.

O objetivo é garantir que receba alimentação adequada, atendimento médico regular e o suporte indispensável para que tenha condições saudáveis e dignas de viver.

Enquanto o idoso era atendido, equipes de Vigilância Sanitária e Zeladoria da Prefeitura realizaram a limpeza completa da residência, com autorização do próprio morador.

O trabalho foi feito para que, ao retornar para casa do hospital, ele encontre um ambiente seguro, mais organizado e adequado para sua qualidade de vida.

Vale reforçar que os animais que vivem com ele na residência também foram amparados e cuidados pelas equipes de Zoonoses e Bem-estar animal.