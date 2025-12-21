Governo duplica capacidade de abastecimento de água em Anápolis

Governador Ronaldo Caiado inaugurou ampliação do sistema de abastecimento que vai garantir água tratada para Anápolis pelos próximos 20 anos (Foto: Lucas Diener)

O governador Ronaldo Caiado inaugurou, neste sábado (20/12), a ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Anápolis. A nova infraestrutura recebeu um investimento de R$ 53 milhões e duplicou a capacidade de produção de água tratada no município, que passa de 800 para 1.600 litros por segundo.

O serviço beneficia cerca de 400 mil pessoas.

“Hoje, com a ampliação, a oferta de água tratada aos anapolinos garante o atendimento pelos próximos 20 anos. Estamos fazendo aqui a emancipação e a independência total de Anápolis em relação à água tratada”, reforçou Caiado.

Os serviços de ampliação foram finalizados em novembro e, desde então, a nova ETA opera aumentando sua capacidade gradualmente. Atualmente, a estrutura nova está trabalhando com cerca de dois terços da sua capacidade, operando em conjunto com a estação anterior. O objetivo é garantir pleno funcionamento ao longo de 2026 para, então, iniciar a reforma da estrutura antiga.

“Embora estejamos inaugurando a ampliação da estação, ela já está em funcionamento e com resultados excelentes. É uma tecnologia avançada, com grande parte automatizada, que gera um tratamento mais eficiente e atende a demanda de crescimento de Anápolis até 2050”, pontuou o presidente da Saneago, Ricardo Soavinski. “Água e saneamento são serviços essenciais para as pessoas. É saúde, é bem-estar, é conforto, é segurança e é um dever nosso enquanto gestores”, completou.

Abastecimento de água em Anápolis

Nos últimos sete anos, o Governo de Goiás, via Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago), investiu R$ 297 milhões em obras de reforço e ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Anápolis.

O município soma 100% da população atendida com água tratada e tem o serviço de abastecimento universalizado. Somente em redes de distribuição, são 2,1 mil quilômetros de extensão.

“Hoje é um dia histórico. É o fim de um problema estruturante que limitou por décadas o desenvolvimento da cidade. A postura do governador Ronaldo Caiado em descentralizar os investimentos da Saneago e atender todo o estado, apagando o histórico ruim dessa empresa, resolve um problema crônico e traz um salto de crescimento. A população ganha dignidade”, salientou o prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa.

Atuação contínua e estratégica

O compromisso com a segurança hídrica na gestão Caiado garantiu regularidade de fornecimento de água para a população, mesmo durante o período de estiagem. O volume de investimentos garantiu intervenções para corrigir falhas estruturais anteriores a 2019.

Com prioridade para o bem-estar e saúde da população, uma das prioridades foi aumentar o atendimento de esgotamento sanitário que passou de 67,7% em dezembro de 2018 para o patamar atual de universalização, muito antes de 2033, prazo do Marco Legal do Saneamento Básico.

Ainda como reflexo do trabalho contínuo e estratégico do Governo do Estado, Anápolis alcançou a 42ª posição no Ranking do Saneamento 2025, subindo nove posições em relação ao ano anterior. Além disso, a cidade figura entre os 18 municípios brasileiros com menores perdas de água por ligação.