Governo duplica capacidade de abastecimento de água em Anápolis

21 de dezembro de 2025
inauguracao eta anapolis
Governador Ronaldo Caiado inaugurou ampliação do sistema de abastecimento que vai garantir água tratada para Anápolis pelos próximos 20 anos (Foto: Lucas Diener)

O governador Ronaldo Caiado inaugurou, neste sábado (20/12), a ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Anápolis. A nova infraestrutura recebeu um investimento de R$ 53 milhões e duplicou a capacidade de produção de água tratada no município, que passa de 800 para 1.600 litros por segundo.

O serviço beneficia cerca de 400 mil pessoas.

“Hoje, com a ampliação, a oferta de água tratada aos anapolinos garante o atendimento pelos próximos 20 anos. Estamos fazendo aqui a emancipação e a independência total de Anápolis em relação à água tratada”, reforçou Caiado.

Os serviços de ampliação foram finalizados em novembro e, desde então, a nova ETA opera aumentando sua capacidade gradualmente. Atualmente, a estrutura nova está trabalhando com cerca de dois terços da sua capacidade, operando em conjunto com a estação anterior. O objetivo é garantir pleno funcionamento ao longo de 2026 para, então, iniciar a reforma da estrutura antiga.

“Embora estejamos inaugurando a ampliação da estação, ela já está em funcionamento e com resultados excelentes. É uma tecnologia avançada, com grande parte automatizada, que gera um tratamento mais eficiente e atende a demanda de crescimento de Anápolis até 2050”, pontuou o presidente da Saneago, Ricardo Soavinski.

“Água e saneamento são serviços essenciais para as pessoas. É saúde, é bem-estar, é conforto, é segurança e é um dever nosso enquanto gestores”, completou.

Abastecimento de água em Anápolis

Nos últimos sete anos, o Governo de Goiás, via Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago), investiu R$ 297 milhões em obras de reforço e ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Anápolis.

O município soma 100% da população atendida com água tratada e tem o serviço de abastecimento universalizado. Somente em redes de distribuição, são 2,1 mil quilômetros de extensão.

“Hoje é um dia histórico. É o fim de um problema estruturante que limitou por décadas o desenvolvimento da cidade. A postura do governador Ronaldo Caiado em descentralizar os investimentos da Saneago e atender todo o estado, apagando o histórico ruim dessa empresa, resolve um problema crônico e traz um salto de crescimento. A população ganha dignidade”, salientou o prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa.

Atuação contínua e estratégica

O compromisso com a segurança hídrica na gestão Caiado garantiu regularidade de fornecimento de água para a população, mesmo durante o período de estiagem. O volume de investimentos garantiu intervenções para corrigir falhas estruturais anteriores a 2019.

Com prioridade para o bem-estar e saúde da população, uma das prioridades foi aumentar o atendimento de esgotamento sanitário que passou de 67,7% em dezembro de 2018 para o patamar atual de universalização, muito antes de 2033, prazo do Marco Legal do Saneamento Básico.

Ainda como reflexo do trabalho contínuo e estratégico do Governo do Estado, Anápolis alcançou a 42ª posição no Ranking do Saneamento 2025, subindo nove posições em relação ao ano anterior. Além disso, a cidade figura entre os 18 municípios brasileiros com menores perdas de água por ligação.

 

Editado por  via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás
