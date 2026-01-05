Passe Livre Estudantil 2026: cadastramento e recadastramento começam nesta terça-feira

Estudantes da Região Metropolitana e de Anápolis têm até o dia 31 de março para fazer o cadastro ou recadastramento do Passe Livre Estudantil (Foto: Wagnas Cabral e Carol Costa)

O Governo de Goiás dá início, nesta terça-feira (06/01), ao período de cadastramento e recadastramento do Passe Livre Estudantil (PLE) para estudantes da Região Metropolitana de Goiânia e de Anápolis.

Os pedidos de inclusão ou renovação do benefício serão aceitos pelo sistema até 31 de março.

Para garantir o direito às viagens, o aluno novato deve realizar o cadastramento e fornecer os dados e documentos pessoais. Já o veterano deve fazer o recadastramento para atualizar as informações no sistema.

Em caso de alguma irregularidade ou documentação incompleta, o beneficiário terá até o dia 30 de abril de 2026 para apresentar os documentos solicitados e garantir o benefício.

Passe Livre Estudantil

O PLE é um programa do Goiás Social que disponibiliza até 48 viagens gratuitas por mês para os estudantes com cadastro regular. O benefício foi criado para reduzir a evasão escolar e garantir a mobilidade dos alunos.

A inclusão e atualização das informações devem ser feitas de forma on-line. Clique aqui.

Cadastramento para Região Metropolitana de Goiânia

Para dar início ao processo, é necessário acessar o site www.juventude.go.gov.br, preencher o formulário e anexar os documentos solicitados (RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de matrícula em ensino regular e foto tipo 3×4).

A solicitação passará por análise e, após aprovada, o cartão do novo beneficiário estará disponível para entrega no Vapt Vupt escolhido pelo estudante, em até 15 dias, a contar da data de inscrição. A retirada do cartão deverá ser agendada pelo site do Vapt Vupt.

Para acompanhar se a solicitação foi aprovada, se existe alguma pendência ou se o cartão já está disponível para entrega, o estudante também pode clicar em “consulta de situação no Passe Livre Estudantil”, no site da Juventude.

O recadastramento também é realizado pelo site www.juventude.go.gov.br. Ele serve, principalmente, para atualização de dados ou alteração de qualquer informação.

A cobertura de atendimento abrange os municípios de Abadia de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade.

Cadastramento em Anápolis

Para estudantes de Anápolis, o cadastramento deverá ser realizado presencialmente na sala de atendimento do Passe Livre – Urban, que fica na sede da Secretaria Municipal de Integração Social, Cultura e Esportes de Anápolis, localizada na rua General Joaquim Inácio, nº 206.

É necessário levar cópias do CPF, RG, comprovante de endereço, comprovante de matrícula e foto 3×4. Após a aprovação da solicitação, o cartão poderá ser retirado no prazo de sete dias, a contar da data do pedido formal, na unidade de referência do terminal urbano de Anápolis, na rua Tonico de Pina, no Setor Central.