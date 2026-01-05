Gibiteca Jorge Braga promove “Férias Literárias” neste mês de janeiro

Iniciativa reúne leitura, criatividade e diversão em espaço de acolhimento, aprendizado e convivência cultural, reforçando papel da gibiteca como ambiente educativo e de estímulo à formação de novos leitores (Foto: Secult-GO)

A Gibiteca Estadual Jorge Braga, unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás), preparou uma programação especial para janeiro de 2026 com o projeto Férias Literárias, voltado para crianças e adolescentes de 6 a 12 anos. A iniciativa reúne leitura, criatividade e diversão em um espaço de acolhimento, aprendizado e convivência cultural, reforçando o papel da Gibiteca como ambiente educativo e de estímulo à formação de novos leitores.

Ao longo do mês, a unidade oferecerá:

oficinas de histórias em quadrinhos (HQ);

contações de histórias;

oficinas de desenho;

atividades lúdicas;

jogos interativos;

mesa multimídia com jogos educativos.

A proposta é estimular o gosto pela leitura por meio das HQs e de outras linguagens visuais, incentivar a imaginação, fortalecer o vínculo com a cultura e ampliar o repertório artístico dos participantes.

A programação conta com atividades livres e ações com vagas limitadas.

Dos dias 05 a 23 de janeiro, nos períodos da manhã e da tarde, haverá atividades abertas ao público, sem necessidade de inscrição prévia, como pintura, desenho para colorir, leitura e jogos interativos.

Entre os destaques do projeto estão atividades como:

contação de histórias com Kamilla Moraes, no dia 9 de janeiro;

oficina de desenho com Eduarda Maranhão, no dia 16;

oficina criativa com Camila Queiroz e Maria José Lima, no dia 23;

oficina de HQ com Victor Faina, no dia 27.

As atividades serão realizadas na sede da Gibiteca Jorge Braga, que funciona no prédio do Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, com horários entre 9h e 16h30, conforme a ação.

Algumas oficinas possuem número limitado de vagas e exigem inscrição prévia por meio de formulário online. As crianças e adolescentes deverão estar acompanhados por pais ou responsáveis legais durante as atividades.

Serviço

Projeto Férias Literárias

Onde: Gibiteca Jorge Braga – Praça Cívica

Quando: Ao longo do mês de janeiro de 2026

Público: Crianças e adolescentes, 6 a 12 anos

Inscrições: via formulário (https://forms.gle/esWzz9cghyfMCuT66)