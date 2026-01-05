Alunos goianos desembarcam na Austrália para intercâmbio do Goiás Pelo Mundo

Alunos ligados às Escolas do Futuro de Goiás participam de intercâmbio em Sydney, na Austrália (Fotos: Secti-GO)

Trinta e nove estudantes ligados às Escolas do Futuro de Goiás (EFGs) desembarcaram em Sydney, na Austrália, na noite deste domingo (04/01), onde vão fazer intercâmbio de um mês, com todas as despesas pagas pelo governo estadual. A viagem é a primeira do programa Goiás pelo Mundo, iniciativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-GO), que tem como meta levar mais de 2 mil goianos para o exterior nos próximos 5 anos.

Os estudantes ficam em solo australiano até o dia 31 de janeiro de 2026. O objetivo do intercâmbio é promover a internacionalização de talentos goianos, desenvolvendo competências linguísticas, interculturais e socioemocionais em jovens que se preparam para o futuro do trabalho.

O programa contempla estudantes, professores, pesquisadores e servidores públicos com oportunidades de intercâmbios, bolsas de mestrado nas melhores universidades do mundo, e fomento para participação em missões de pesquisa e eventos internacionais.

Dos 39 participantes desta primeira turma, 31 foram selecionados por desempenho nos cursos de tecnologia das Escolas do Futuro de Goiás e oito conquistaram vaga após vencerem a primeira edição da Olimpíada de Inteligência Artificial, promovida pela Secti em 2024, em parceria com o Centro de Excelência em Inteligência Artificial (Ceia).

A programação inclui curso imersivo de inglês em instituição de referência, além de visitas técnicas e atividades culturais guiadas.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto, destaca que o programa abre portas para jovens talentos, especialmente os de baixa renda.

“Os estudantes estão hospedados dentro do distrito tecnológico de Sydney, ao lado de universidades de referência global, e estudando na melhor escola de inglês da Austrália”.

“Esta é a primeira turma do programa de internacionalização de capital humano de Goiás, que vai realizar o sonho de muitos que, mesmo com esforço e talento, não teriam acesso a uma experiência como essa”, relata.

Mestrado internacional

Em outro eixo, o programa vai oferecer bolsas e crédito subsidiado para que estudantes e servidores públicos goianos façam mestrado nas melhores universidades do mundo, com apoio para acesso, permanência e alto desempenho acadêmico.

A iniciativa é fruto de parceria entre o Governo de Goiás e o Instituto Trajetórias, adotando um modelo de financiamento inédito no país. O primeiro edital está previsto para fevereiro.

Entre as universidades envolvidas estão University College London e London School of Economics (Reino Unido), École Polytechnique (França), Hertie School (Alemanha), Yale (Estados Unidos) e Tsinghua Shenzhen (China).

Para impulsionar a produção científica brasileira, o Goiás pelo Mundo também contempla o financiamento de pesquisadores pós-graduandos e doutores para missões de pesquisa no exterior, além de incentivar goianos que queiram participar de competições e festivais internacionais.