Prefeitura de Anápolis abre período de matrículas para as Escolas de Artes, Teatro, Música e Dança

Matrículas integram as ações permanentes de formação cultural do município, fortalecendo o acesso à arte, à educação e à cidadania (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

As unidades oferecem formação gratuita em diferentes linguagens artísticas para crianças, jovens e adultos, ampliando o acesso à cultura e fortalecendo a produção cultural no município. O início das aulas está previsto para 9 de fevereiro de 2026, em todas as escolas.

Para efetivar a matrícula, é necessária a apresentação de cópias do RG e do CPF do aluno, além de comprovante de endereço atualizado. Para menores de idade, também devem ser apresentados os documentos do aluno e do responsável legal. As matrículas serão confirmadas somente com a entrega completa da documentação, dentro dos prazos estabelecidos por cada unidade.

Na Escola de Artes de Anápolis Oswaldo Verano, localizada na Rua 14 de Julho, esquina com a Avenida Goiás, no Centro, a rematrícula de alunos veteranos ocorre de 6 a 9 de janeiro. As inscrições para novos alunos serão realizadas de 12 a 16 de janeiro, com matrículas entre 19 e 23 do mesmo mês. A lista de espera será divulgada em 26 de janeiro. Informações pelo telefone (62) 99179-1649.

A Escola de Teatro de Anápolis Elidia Simonetti, situada na Rua Pereira do Lago, no bairro Jundiaí, realiza a rematrícula de veteranos de 6 a 9 de janeiro. As matrículas para novos alunos acontecem entre 12 e 23 de janeiro, com divulgação da lista de espera no dia 26. Informações pelo telefone (62) 3902-1501.

Na Escola de Música de Anápolis Orestes Farinello, localizada na Avenida Goiás, nº 1.147, o ingresso ocorre por processo seletivo. A matrícula dos veteranos acontece de 5 a 9 de janeiro. Para novos alunos, as inscrições serão realizadas de 12 a 16 de janeiro, seguidas pelo teste de aptidão musical entre 19 e 23 de janeiro. O resultado será divulgado nos dias 28 e 29, com sorteio dos aprovados no dia 30 de janeiro. A matrícula dos selecionados ocorre de 2 a 6 de fevereiro.

A Escola de Música também oferece ingresso por prova de nível teórica, destinada a candidatos com conhecimento musical. As inscrições ocorrem de 12 a 16 de janeiro, a prova será aplicada em 3 de fevereiro, com resultado em 4 de fevereiro e matrícula dos aprovados nos dias 5 e 6 de fevereiro. As aulas também começam em 9 de fevereiro.

Na Escola de Dança Maurício Salles, localizada na Avenida Fayad Hanna, no bairro Cidade Jardim, próximo à Rodoviária, as inscrições para novos alunos acontecem de 12 a 16 de janeiro, mediante apresentação de atestado de aptidão física, juntamente com o restante da documentação. Os testes de aptidão serão realizados entre 19 e 22 de janeiro, com divulgação dos resultados nos dias 23, 26 e 27. O sorteio ocorrerá em 30 de janeiro, e as matrículas serão realizadas de 2 a 6 de fevereiro.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo orienta que os interessados procurem diretamente a escola desejada dentro do prazo. As matrículas integram as ações permanentes de formação cultural do município, fortalecendo o acesso à arte, à educação e à cidadania em Anápolis.