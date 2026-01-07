Goiás fecha 2025 com abertura de mais de 178 mil novas empresas

Goiás registra mais de 178 mil novas empresas em 2025 (Fotos: Juceg)

Goiás fechou o ano de 2025 confirmando a expectativa de novo recorde no número de abertura de novas empresas. Segundo dados da Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg), foram 178.598 novos CNPJs registrados no período, ou seja, 34.548 a mais do que o recorde anterior, registrado em 2024.

Do montante registrado no ano passado, 44.497 são empresas de pequeno, médio e grande porte. As demais 134.101 são empresas de porte Microempreendedor Individual (MEI), cujo registro é feito no Portal do Empreendedor do Governo Federal.

Sem considerar as empresas de natureza MEI, o capital social investido em Goiás injetou na economia goiana R$ 12,6 bilhões em 2025. Desse total, mais de R$ 10 bilhões são oriundos das 2.459 empresas cujo capital social declarado ultrapassa os R$ 500 mil, ou seja, empreendimentos de grande porte.

O relatório mais recente do órgão mostra que o estado concentra atualmente mais de 1,27 milhão de empresas ativas.

“Podemos observar, nesse total de empresas ativas, que a divisão entre MEI e não MEI está praticamente empatada, sendo que a natureza MEI ultrapassa a soma dos outros portes em pouco mais de 60 mil”, explica o presidente da Juceg, Euclides Barbo Siqueira.

Dos empreendimentos em atividade, pouco mais de 30% estão na capital.

Abertura de novas empresas

Os municípios que mais abriram empresas no ano de 2025 foram, por ordem:

Goiânia (59.195);

Aparecida de Goiânia (19.225);

Anápolis (12.418);

Rio Verde (6.482);

Valparaíso de Goiás (5.031);

Senador Canedo (5.005);

Águas Lindas (4.736);

Luziânia (4.393);

Trindade (4.101);

Jataí (2.894).

A atratividade de Goiás fica demonstrada ainda pela origem de empresários e sócios. Em dezembro, a Juceg registrou 11 novas empresas com participação de ao menos um estrangeiro no quadro societário.

Entre os países que aparecem no levantamento estão:

Colômbia;

Irlanda;

Chile;

Argentina;

Portugal;

Venezuela;

Espanha

Bolívia.