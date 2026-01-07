Anápolis abre campanha Janeiro Branco com palestra sobre saúde mental

Campanha reforça o compromisso do município com a promoção da saúde mental, incentivando o diálogo, a prevenção e o cuidado contínuo ao longo de todo o ano (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A programação conta com a palestra do psiquiatra Dr. Jairo Belém, que abordará a saúde mental sob uma perspectiva integral, reforçando que o cuidado emocional vai além do atendimento clínico e da prescrição de medicamentos.

A proposta é estimular a reflexão sobre problemas complexos e destacar a importância de ações intersetoriais para a promoção do bem-estar da população.

A atividade integra uma ação educativa que complementa outras iniciativas desenvolvidas ao longo do Janeiro Branco, ressaltando que a melhoria da saúde mental envolve fatores como acesso ao emprego digno, educação de qualidade, oportunidades culturais, prática de atividades físicas, fortalecimento do autocuidado, convivência comunitária e participação social.

O evento contará ainda com apresentação musical do grupo Anjos do Som, além de sorteios, contribuindo para um ambiente acolhedor e de integração entre os participantes.

A campanha Janeiro Branco reforça o compromisso do município com a promoção da saúde mental, incentivando o diálogo, a prevenção e o cuidado contínuo ao longo de todo o ano.