Anápolis abre campanha Janeiro Branco com palestra sobre saúde mental

7 de janeiro de 2026
camiseta-janeiro-branco-camiseta-janeiro-branco

Campanha reforça o compromisso do município com a promoção da saúde mental, incentivando o diálogo, a prevenção e o cuidado contínuo ao longo de todo o ano (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis realiza, nesta quarta-feira (7), a abertura oficial da campanha Janeiro Branco, iniciativa dedicada à conscientização e promoção da saúde mental. O evento será realizado às 14h, no Auditório Adhemar Santillo, reunindo profissionais da rede pública e usuários dos serviços.

A programação conta com a palestra do psiquiatra Dr. Jairo Belém, que abordará a saúde mental sob uma perspectiva integral, reforçando que o cuidado emocional vai além do atendimento clínico e da prescrição de medicamentos.

A proposta é estimular a reflexão sobre problemas complexos e destacar a importância de ações intersetoriais para a promoção do bem-estar da população.

A atividade integra uma ação educativa que complementa outras iniciativas desenvolvidas ao longo do Janeiro Branco, ressaltando que a melhoria da saúde mental envolve fatores como acesso ao emprego digno, educação de qualidade, oportunidades culturais, prática de atividades físicas, fortalecimento do autocuidado, convivência comunitária e participação social.

O evento contará ainda com apresentação musical do grupo Anjos do Som, além de sorteios, contribuindo para um ambiente acolhedor e de integração entre os participantes.

A campanha Janeiro Branco reforça o compromisso do município com a promoção da saúde mental, incentivando o diálogo, a prevenção e o cuidado contínuo ao longo de todo o ano.

 

Tags:

Veja também

anapolis aerea

Código tributário de Anápolis é atualizado

7 de janeiro de 2026
cmtt

CMTT inicia operação Volta às Aulas

7 de janeiro de 2026
Juceg_1

Goiás fecha 2025 com abertura de mais de 178 mil novas empresas

7 de janeiro de 2026

Confira também

anapolis aerea

Código tributário de Anápolis é atualizado

7 de janeiro de 2026
cmtt

CMTT inicia operação Volta às Aulas

7 de janeiro de 2026
camiseta-janeiro-branco-camiseta-janeiro-branco

Anápolis abre campanha Janeiro Branco com palestra sobre saúde mental

7 de janeiro de 2026
Juceg_1

Goiás fecha 2025 com abertura de mais de 178 mil novas empresas

7 de janeiro de 2026
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

7 de janeiro de 2026