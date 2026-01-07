CMTT inicia operação Volta às Aulas

Ação prevê a revitalização completa da sinalização horizontal e vertical nas proximidades das escolas, garantindo mais visibilidade e organização do tráfego, especialmente nos horários de maior fluxo (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A ação prevê a revitalização completa da sinalização horizontal e vertical nas proximidades das escolas, garantindo mais visibilidade e organização do tráfego, especialmente nos horários de maior fluxo. As melhorias incluem faixas de pedestres, placas indicativas e demais dispositivos de segurança viária.

Além da sinalização, equipes de educação para o trânsito e fiscalização estarão presentes nos primeiros dias do ano letivo para acompanhar a movimentação, orientar condutores e pedestres e reforçar a importância do respeito às leis de trânsito e às normas de convivência no espaço urbano.

O início do ano letivo na rede está previsto para o dia 21 de janeiro, e a CMTT destaca que a operação tem caráter preventivo e educativo, buscando promover um trânsito mais seguro e consciente, especialmente em áreas com grande circulação de crianças e adolescentes.

A Prefeitura de Anápolis reforça que a colaboração da população é fundamental para o sucesso da operação, respeitando a sinalização, reduzindo a velocidade e adotando boas práticas no trânsito, contribuindo para um ambiente mais seguro no retorno às aulas.